L'arrivo di Lisandro Lopez all'Inter va a colmare un'evidente lacuna della rosa a disposizione di Spalletti (le ultime sul calciomercato). Un puntello di caratura internazionale per la retroguardia che, al momento, deve fare i conti con gli infortuni di Miranda e D'Ambrosio, potendo fare i conti solo su Skriniar e Ranocchia (anche lui costretto a stringere i denti prima della sosta) per il reparto centrale. Un colpo che tornerà subito utile (subito titolare con la Roma). L'argentino, originario di Villa Constituciòn classe '89, è approdato in Europa nel 2013 alla corte del Benfica, non prima di aver disputato una stagione nella Liga spagnola in prestito al Getafe. Un affare che potrebbe rivelarsi conveniente anche al fantacalcio. Scopriamo insieme perché.

Voglia di riscatto.

Dopo un buon inizio con i lusitani, nell'ultima stagione Lopez ha trovato poco spazio, collezionando otto presenze in tutto, comprese due in Champions League. Nel complesso, dal 2014, sono stati 54 i gettoni con 6 gol. Periodo nel quale è riuscito a guadagnarsi qualche apparizione anche con la maglia dell'Albiceleste. Va da sé che con la maglia dell'Inter vorrà recuperare il terreno perso, puntando su una condizione fisica del tutto integra.

Esperienza e fiuto del gol.

In carriera ha giocato anche con il Chacharita Juniors e l'Arsenal Sarandi, società quest'ultima che lo ha lanciato nell'olimpo del calcio. Forte fisicamente (187 cm per 80 kg), abile nel gioco aereo che sfrutta spesso anche nelle aree avversarie (29 i gol in carriera), possiede le qualità per integrarsi in maniera adeguata a tutti gli altri partner di difesa. A cominciare da quel Skriniar che in lui potrebbe trovare un elemento di esperienza, bravo a guidarlo nei momenti di esitazione o incertezza.

Colpo low cost.

La concorrenza del più esperto Miranda e la necessità di inserirsi in corsa in un nuovo ambiente e in un altro campionato potrebbero tenere bassa la sua quotazione al fantacalcio. Un motivo in più per puntare su di lui senza troppe esitazioni.