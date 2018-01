Il primo colpo del mercato invernale dell’Inter è Lisandro Lopez. Il difensore argentino sbarcherà in Italia nella giornata di domenica, e già lunedì effettuerà le visite mediche. Se i test, come ampiamente probabile, daranno buon esito il giocatore verrà ufficialmente messo sotto contratto. Lisandro Lopez inizierà subito a lavorare con Spalletti, e potrebbe essere subito titolare nel prossimo match di campionato, con la Roma, una sfida chiave per entrambe le squadre.

Fuori Miranda e Ranocchia.

Dunque questo roccioso difensore sudamericano, che con il Benfica ha vinto tre campionati negli ultimi tre anni, se darà delle valide garanzie probabilmente sarà già titolare contro la Roma. Miranda non ha ancora recuperato e la volontà di Spalletti è quella di non forzare i tempi. Il brasiliano dunque non dovrebbe essere della partita contro i giallorossi domenica prossima. E fuori in difesa sono anche D’Ambrosio e Ranocchia, la sosta gli ha fatto saltare una partita in meno ma non li ha fatti correre verso il recupero. Fuori anche il giovane Vanheusden.

Lisandro Lopez titolare con la Roma.

Lisandro Lopez (preso in prestito dal Benfica per 500 mila euro fino a giugno e con la possibilità di riscatto a giugno per 9 milioni di euro) potrebbe così fare subito coppia con Skriniar, uno dei migliori difensori di tutto il campionato e al momento l’unico centrale a disposizione di Spalletti, che con il perdurare dell’assenza di D’Ambrosio deve sistemare pure gli esterni. Cancelo sarà confermato sulla fascia, mentre Nagatomo e Dalbert si giocano l’altro posto. Nessun problema invece per Borja Valero e Gagliardini, che saranno titolari con Vecino, tutti e tre a centrocampo. In avanti naturalmente Candreva, Perisic e Icardi, che dopo essersi rilassato con la moglie Wanda Nara a Dubai cercherà di tornare a segnare e darà la caccia allo scettro dei bomber.