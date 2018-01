Luciano Spalletti può sorridere. Già perché l'Inter nonostante i paletti del Fair Play Finanziario si sta muovendo in maniera decisa sul calciomercato invernale. Assicurato al tecnico il tanto richiesto difensore centrale con Lisandro Lopez, i nerazzurri sono pronti alla stretta finale per Rafinha, per il quale bisognerà però cercare di raggiungere un accordo con il Barcellona che non sembra intenzionato a fare sconti. Attenzione anche alle uscite, con Joao Mario che potrebbe diventare la chiave per altri due obiettivi, ovvero Correa del Siviglia o Carrasco dell'Atletico.

Inter, nelle ultime notizie di calciomercato il colpo Lisandro Lopez.

Il primo colpo del calciomercato invernale dell'Inter sarà Lisandro Lopez. Tutto fatto con il Benfica per il difensore centrale argentino che lunedì approderà a Milano per le visite mediche di rito e la firma sul contratto. Luciano Spalletti potrà così disporre del difensore centrale richiesto a più riprese, per puntellare il suo reparto arretrato. Le cifre dell'affare di mercato Lopez sono note da tempo: prestito da 500mila euro, con riscatto fissato intorno ai 9 milioni.

Rafinha, la trattativa di mercato tra Inter e Barcellona.

Dopo gli incontri dei giorni scorsi tra l'entourage di Rafinha e l'Inter, la società milanese ha piazzato l'affondo di calciomercato con il Barcellona. Il jolly brasiliano di centrocampo è in uscita dal club catalano che però non vuole fare sconti per lui. Al momento le parti sono tutt'altro che vicine visto che l'Inter nella trattativa per Rafinha avrebbe offerto 20 milioni più 3 di bonus, mentre il Barcellona ne chiede 30. Si tratta a oltranza nella speranza di trovare un accordo in tempi brevi altrimenti l'affare potrebbe saltare

Gli obiettivi a centrocampo del calciomercato dell'Inter.

In attesa dunque si sbloccare la trattativa per Rafinha, l'Inter prova a seguire anche altre alternative sul calciomercato. Un nome sempre caldo è quello del brasiliano Ramires (quest'ultimo dal canto suo ha aperto al trasferimento) che rappresenterebbe una "soluzione interna" essendo di proprietà dello Jiangsu, club che condivide con l'Inter i vertici cinesi. Le difficoltà sono legate all'ingaggio dell'ex Chelsea che percepisce 10 milioni netti a stagione: l'Inter dovrebbe pagare metà dello stipendio, una soluzione non ottimale in ottica FPF.

Joao Mario, la chiave in uscita per le trattative per Correa e Carrasco.

Gli ultimi due nomi caldi per il calciomercato dell'Inter in entrata a centrocampo, sono due giocatori della Liga. Si tratta di Joaquin Correa del Siviglia e Carrasco dell'Atletico Madrid. Per loro i nerazzurri hanno provato a mettere sul piatto Joao Mario, soprattutto con il club andaluso, che però non sembra molto convinto, anche perché il neoallenatore Vincenzo Montella non è intenzionato a privarsi dell'ex Sampdoria. Solo una suggestione invece quella relativa a Franco Vazquez, un nome uscito nei giorni scorsi.

Le trattative in uscita del calciomercato dell'Inter.

Non solo entrate, diversi i nomi in uscita nel calciomercato invernale dell'Inter. Innanzitutto smentite categoricamente le indiscrezioni relative ad un possibile e clamoroso trasferimento immediato di Icardi al Real. A gennaio il capitano argentino non si muoverà da Milano con discorso rimandato alla prossima estate quando le cose potrebbero cambiare, soprattutto in caso di mancata qualificazione alla Champions dell'Inter. Oltre a Joao Mario, si lavora anche sulla cessione di Geoffrey Kondogbia a titolo definitivo al Valencia per 25 milioni di euro. Il club spagnolo potrebbe così poi cedere a sua volta il francese in Cina incassando una cifra superiore, con una parte della differenza che finirebbe nelle casse del club milanese.

Le ultime notizie su Candreva, Cancelo e Pinamonti.

Nelle ultime notizie di calciomercato sono finiti anche Cancelo e Candreva. L'esterno tra i più positivi nelle ultime uscite, è finito nel mirino del Valencia il club da cui i nerazzurri lo hanno prelevato con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'agente Mendes secondo Superdeportes starebbe pressando l'Inter per una ritorno immediato del giocatore in Spagna, trovando però l'opposizione del club lombardo. Nonostante l'apertura ad un futuro in Premier, sembra destinato a rimanere all'Inter almeno per ora Antonio Candreva, con ogni discorso sul suo futuro rimandato a giugno. Attenzione invece al futuro di mercato del giovane Pinamonti, che secondo il Corriere dello Sport è nel mirino di Sassuolo e Cagliari pronte ad acquisire il suo cartellino con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto (operazione da 6-7 milioni per l'immediato, con il doppio al momento del riscatto)