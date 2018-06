In questo mondiale russo non c'è alcun Polpo Paul, il famoso ‘pronosticatore' dei risultati nel 2006, quando a trionfare fu l'Italia di Marcello Lippi. Ma qualche intuizione potrebbe essere celata tra le pieghe di un cartone animato culto, ‘ I Simpson' che già hanno dato mostra di sé ‘indovinando' in tempi non sospetti la presidenza americana di Donadl Trump, definito in un episodio della serie ‘ ex presidente degli Stati Uniti".

Adesso, c'è chi ha scovato in un episodio della nona serie un riferimento ‘mondiale' che potrebbe venire buono per ogni edizione ma che oggi è più attuale che mai. Riguarda due delle Nazionali che al momento hanno sorpreso in Russia, cioè il Portogallo di Cristiano Ronaldo e il Messico che veleggia dopo due turni a punteggio pieno battendo al debutto la Germania campione del Mondo in carica.

Lo ‘spolier' mondiale dei Simpson

Il riferimento è preciso: la famiglia Simpson seduta sullo storico divano di mille gag, guarda alla televisione una finale mondiale e di fronte ci sono proprio la nazionale messicana contro quella portoghese. Uno ‘spoiler' su quanto potrebbe capitare in Russia 2018 per la conquista della Coppa più ambita? Forse, perché i risultati attuali e il tabellone potrebbero davvero permettere al ‘pronostico' di realizzarsi.

La condizione perché il ‘pronostico' si realizzi

Portogallo e Messico potrebbero davvero incontrarsi in una ipotetica finale. L'unica condizione che frenerebbe l'evento – al di là di una sconfitta e di una eliminazione precedente – è la posizione in cui si qualificheranno agli ottavi di finale: se entrambi passeranno come seconde o come prime simultaneamente, allora l'eventuale sfida si potrebbe consumare in semifinale. Altrimenti, il cammino potrebbe davvero condurle a Mosca.

Portogallo secondo, la Spagna ha il match più facile

Guardano i risultati e il tabellone, infatti, attualmente il Portogallo, inserito nel Girone B insieme alla Spagna si sta giocando il primo posto. Tutto verrà deciso dall'ultimo turno, in contemporanea dove i lusitani dovranno superare l'ostacolo Iran in quello che è un match più delicato rispetto a quanto la Spagna, che sfiderà il Marocco. Infatti la formazione asiatica ha l'occasione, in caso di successo sui lusitani di qualificarsi, mentre il Marocco è già eliminato.

Messico, primo nel proprio Girone se vince con la Svezia

Per quanto riguarda il Messico, veleggia a punteggio pieno nel proprio Girone E con tre punti di vantaggio su Germania e Svezia. La sfida finale sarà proprio contro gli scandinavi contro cui i messicani hanno due risultati utili su tre. E se dovessero vincere chiuderebbero il gruppo in testa passando come primi. Ecco perché è realistico pensare che contro il Portogallo, eventualmente, si potrebbero incontrare solamente in finale.