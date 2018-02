Essere calciatori non significa soltanto realizzare gol impossibili, far esaltare le platee con prestazioni d’autore o assist al bacio, ma soprattutto essere da esempio per i più piccoli e per tutti coloro i quali li seguono costantemente come degli idoli. Proprio per questo motivo, è importante infatti far emergere un’immagine di sé consona al personaggio. Nel corso delle ultime giornate di campionato però, diversi calciatori, top player della nostra Serie A e non solo, sembrano essersi sbizzarriti a suon di look discutibili che non hanno potuto far altro che stuzzicare la curiosità dei tanti tifosi.

Superata la moda dei capelli colorati (anche se Nainggolan non sembra volersi fermare), sono i capi d’abbigliamento adesso ad essere al centro della scena. Tanti, anche come lo stesso capitano dell’Inter, Mauro Icardi, hanno sfoggiato, senza alcun imbarazzo, dei capi d’abbigliamento davvero molto strani che hanno fatto, se vogliamo, anche sorridere, il popolo dei social. Vediamo insieme chi sono attraverso questa speciale top 5 dei look horror dei calciatori negli ultimi tempi.

Icardi e quell’inguardabile pellicciotto.

Solitamente non è stato mai un personaggio molto dedito a seguire le mode del momento e lo dimostrano, nel tempo, i tanti outfit discutibili sfoggiati al fianco della sua Wanda Nara che, al contrario, è pazza del mondo della moda. Mauro Icardi non si è smentito però neanche in occasione della gara che l’Inter, ad inizio febbraio, pareggiò in casa 1-1 contro il Crotone di Zenga, in cui il capitano dei neroazzurri era già fuori dai convocati per infortunio.

Proprio nella notte in cui la squadra di Luciano Spalletti cominciò a capire di essere entrata in una crisi profonda, Icardi, proprio insieme alla sua Wanda, si presentò a ‘San Siro’ mettendo a tacere le voci di una presunta crisi tra i due, con un giubbotto davvero poco elegante con un pellicciotto di piume sul collo a dir poco orrendo. Al contrario, la bella argentina, si era distinta per eleganza con una pelliccia molto fine.

Non smette di sorprenderci Radja.

Il suo 2018 era iniziato con il famoso video pubblicato sui social di lui completamente ubriaco in diretta, la notte di Capodanno. Questa volta però, per Radja Nainggolan, non c’è da discutere o meno di un video piuttosto che dell’ennesimo colpo di testa del talentuoso centrocampista belga, bensì del suo ennesimo look stravagante sfoggiato a Trigoria. L’ex Cagliari è stato immortalato, tempo fa, dal portiere brasiliano Alisson che ha postato sul suo Instagram stories una foto del compagno di squadra ritratto in una tuta fiorata diventata subito virale sui social network. Un look stravagante, uno scherzo social.

Nainggolan si era presentato così a Trigoria per l’allenamento quotidiano lasciando tutti a bocca aperta. Una tuta a fiori gialli e rossi, diventata subito virale sul web nel giro di pochissimi minuti. Nel suo Instagram stories il brasiliano ci ha scherzato su: "Che stile!". Una tendenza che magari potrebbe trovare spazio magari nella prossima Primavera.

La ciabatta di Bellerin.

Amante della moda, un modello mancato, ma soprattutto unico per capi d’abbigliamento davvero improponibili. Il suo profilo Instagram è infatti ricco di servizi fotografici che lo hanno visto come testimonial per diversi grandi marchi d’abbigliamento al mondo. Le foto con Giorgio Armani, la disinvoltura con cui indossa certi tipi di capi, non sono di certo passati inosservati al pubblico che ha visto in Hector Bellerin, non solo uno dei più grandi terzini al mondo, ma anche un vero e proprio filantropo della moda.

Lo spagnolo dell’Arsenal però, in più di un’occasione, ha fatto scalpore per dei capi indossati e che per qualcuno erano al limite della decenza. Come ad esempio le famose ciabatte Gucci indossate con fierezza nel corso di una sfilata e che mettevano in evidenza una sorta di pelliccia sul collo del piede. Un qualcosa che mette in luce ulteriormente il suo lato estroverso che va oltre il calcio giocato dove, ad oggi, è uno degli oggetti del desiderio dei tanti club europei che vorrebbero averlo nella propria squadra per il prossimo anno. Wenger l’ha blindato.

Bernardeschi e il look in ‘pantagonna’.

I suoi profili social, in questi giorni, sono stati inondati da messaggi dei tanti tifosi e appassionati di calcio che hanno voluto esprimere, attraverso un post o una semplice frase, i propri auguri per i 24 anni del fantasista della Juventus. Andato in gol contro la sua ex squadra, la Fiorentina, Federico Bernardeschi però non è soltanto noto per il suo passato al club viola e il suo passaggio all’eterna rivale dei toscani, ma anche e soprattutto per il suo modo stravagante di vestire.

Il famoso ‘pantagonna’ con cui fu immortalato tempo fa, ha fatto davvero scalpore. Look originale, alternativo, al femminile (secondo i commenti più taglienti della Rete) esibito da Berna che non passò inosservato. Pantaloni molto larghi che arrivavano fin sotto al ginocchio e una borsetta al braccio, dettaglio quest'ultimo che ha scatenato l'ironia impietosa di molti utenti, in particolare dei tifosi rivali della Juventus. Il look immortalato e poi circolato nel web ha richiamato alla memoria altri abbigliamenti del genere, come quello dell'ex milanista Kevin ‘Prince' Boateng.

Giacche colorate e occhiali ‘da notte’: ecco Dani Alves.

Se dovessimo trovare nel calcio europeo il vero leader dei look stravaganti, sicuramente troveremmo in Dani Alves uno dei candidati principali. Dalle giacche colorate e fluorescenti sfoggiate nei suoi tanti anni al Barcellona, fino agli outfit bianconeri indossati nel suo unico anno alla Juventus, il terzino destro brasiliano, oggi al Psg, si diverte però ancora, anche in Francia, a fotografarsi tra lo spogliatoio dei francesi e quello della Nazionale verdeoro, sempre indossando dei capi a dir poco al limite della decenza.

Lo scorso mese di gennaio, ad esempio, si mostrò al popolo dei social con una giacca particolare, di un tessuto molto spesso e foderato all’interno con degli occhiali davvero discutibili. Una foto e un look che però gli ha portato quasi 400mila like su Instagram che ad oggi lo elegge come uno dei calciatori più stravaganti per quanto riguarda il vestiario.