Ancora una volta Radja Nainggolan ha sorpreso i suoi fans. Non un gol, non una giocata di livello e nemmeno una delle sue proverbiali dichiarazioni al vetriolo, ma l'ennesimo cambio di look. Il "ninja" della Roma ha sfoggiato su Instagram un colore di capelli nuovo di zecca, rosso fiamante, quasi arancione come le sue altrettanto nuove scarpette, che indosserà nel prossimo match in trasferta sul campo dell'Udinese.

Nainggolan, nuovo look su Instagram. Capelli rossi come le scarpette.

Nel suo ultimo video postato sul suo profilo ufficiale Instagram, Nainggolan ha mostrato le sue nuove scarpette Nike Mercurial 360, color rosso fuoco. Attrezzi del mestiere personalizzati per il centrocampista che per l'occasione ha deciso di cambiare il colore della sua cresta. Anche questa dunque di colore rosso, come le scarpette, per l'ennesimo dunque cambio di look del calciatore, orgoglioso della sua scelta.

in foto: Il nuovo look di Nainggolan su Instagram

Nainggolan, quanti look.

Anche in passato Nainggolan si è reso protagonista di numerose trasformazioni. Oltre ai tanti tatuaggi, il belga ha cambiato spesso e volentieri la sua capigliatura. Se la cresta è una presenza costante, in diverse occasioni l'ex Cagliari ne ha cambiato il colore, fino a qualche mese fa quando si è fatto applicare addirittura delle extension con tanto di rasta. Subito però rimosse.

A Udine il ritorno in campo di Nainggolan dopo la squalifica.

Nainggolan sfoggerà la nuova cresta rosso fiammante in occasione dell'anticipo sul campo dell'Udinese valido per il 25° turno di Serie A. E la speranza sua e dei tifosi romanisti è che il nuovo look si riveli di buon auspicio, con il calciatore al rientro dopo il turno di squalifica nel match agevolmente vinto contro il Benevento. A lui toccherà riprendere le chiavi del reparto mediano della formazione di Di Francesco