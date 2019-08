Parma-Juventus, alle ore 18 di sabato 24 agosto è la partita che apre ufficialmente la Serie A 2019/2020. Al Tardini scendono in campo i campioni d'Italia, contro il Parma, una delle sorprese della scorsa stagione. Un match da non sottovalutare per la nuova squadra di Maurizio Sarri che non sarà in panchina a causa della polmonite, e sarà sostituito dal vice Martusciello. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla prima partita del massimo campionato italiano.

Parma-Juventus, quando si gioca l'anticipo della 1a giornata della Serie A 2019/2020

Parma-Juventus è la prima partita della Serie A 2019/2020. Le due squadre scenderanno in campo al Tardini alle ore 18 di sabato 24 agosto 2019, in quello che sarà dunque il primo dei due anticipi del sabato (il secondo è Fiorentina-Napoli in programma alle 20.45). Subito un confronto non semplice per i campioni d'Italia, contro i ducali di D'Aversa che hanno cambiato poco rispetto alla scorsa stagione, in cui si son ben disimpegnati.

Dove vedere in tv e in streaming Parma-Juventus, su quale canale sarà trasmesso l'anticipo del sabato

Lo stadio Tardini, come spesso accade nei match di cartello, sarà vestito a festa per l'anticipo delle 18 della 1a giornata di Serie A. Per chi non potrà godersi lo spettacolo dal vivo, dove assistere in tv a Parma-Juventus? La partita sarà trasmessa in tv da Sky, in esclusiva per gli abbonati. Diretta sui canali Sky Serie A (202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e su Sky Sport (canale 251 del satellite), con la possibilità di seguire la partita anche in streaming grazie all'applicazione SkyGo, utilizzabile (sempre per gli abbonati), su dispositivi portatili e computer.

Parma-Juventus, ultime notizie

Non ci sarà l'esordio di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus in una gara ufficiale. Il tecnico successore di Allegri, messo ko da una polmonite sarà sostituito dal suo vice Martusciello. Idee chiare per i bianconeri che dovrebbero scendere in campo con il 4-3-3 con Danilo in corsia con Alex Sandro e Bonucci e Chiellini al centro della difesa (solo panchina per il colpo de Ligt). In mediana spazio a Rabiot con Pjanic e Khedira, con Dybala favorito per il ruolo di falso nueve su Higuain, supportato da Douglas Costa e Ronaldo. Stesso schema per i padroni di casa con i volti nuovi Laurini, Hernani e Kulesevski subito in campo. In dubbio Grassi che potrebbe essere sostituito da Brugman

Le probabili formazioni di Parma-Juventus

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Bruno Alves, Iacoponi, Gagliolo; Hernani, Grassi, Barillà; Kulesevski, Inglese, Gervinho.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo.