Due i calciatori assenti dalla lista dei convocati per la prima partita di campionato: né Daniele Rugani, né Aaron Ramsey fanno parte del gruppo della Juventus che sarà dis cena in trasferta al debutto in Serie A. Maurizio Sarri (che a causa della polmonite non sarà in panchina né al Tardini né in occasione della sfida col Napoli) non ha inserito il nome del difensore nel novero dei 23 giocatori selezionati. Un segnale ulteriore di come la posizione del difensore sia tuttora da decidere in virtù della trattativa con la Roma che ha subito in brusco stop quando tutto sembrava fatto (20/25 milioni di euro tra parte fissa e bonus, più 2 giovani della Primaver Riccardi e Celar). Il motivo? La volontà da parte dei giallorossi di valutare con maggiore attenzione l'impatto economico di un affare del genere sul bilancio. Quanto al gallese, invece, dovrà rimandare il proprio esordio: è sulla via del recupero dall'infortunio.

I convocati della Juventus per la gara di Parma: Szczesny, De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Pjanic, Khedira, Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Matuidi, Cuadrado, Mandzukic, Bonucci, Higuain, Emre Can, Rabiot, Demiral, Bentancur, Pinsoglio, Bernardeschi, Buffon.

Nel Parma il tecnico D'Aversa avrà a disposizione anche Kucka ma il centrocampista slovacco sarà inizialmente in panchina perché non ancora al meglio della condizione. Come lui anche Grassi sicché il centrocampo dovrebbe essere composto da Barillà e dai neoacquisti Hernani e Brugman. Fuori dall'elenco Gazzola, in procinto di trasferirsi all'Empoli.