Il Palermo è in crisi di risultati e Maurizio Zamparini sta cominciando ad innervosirsi. Reduce da due pareggi consecutivi con Pescara e Cremonese (entrambi arrivati dopo che i rosanero erano passati in vantaggio), e in attesa della trasferta con il Cittadella, la squadra siciliana è scivolata a -11 dalla capolista Empoli ed è ora seguita a poche lunghezze anche da Perugia, Bari e Parma.

Dopo il pareggio interno con la Cremonese, il patron rosanero ha così deciso di farsi sentire: "Sono molto arrabbiato perché stiamo buttando via la Serie A – ha spiegato il presidente, ai microfoni del sito ufficiale del club – Non ho visto un Palermo brutto, bisogna però avere un po' di sale in zucca perché prendiamo gol stupidi. Le partite sono tutte difficili in questo momento, ci sono le squadre che combattono e che si devono salvare, ma noi stiamo buttando via la promozione".

L'inesperienza della difesa

A sette giornate dalla conclusione del campionato, Zamparini ha dunque pensato di alzare la voce e di strigliare la sua formazione: "Una grande squadra come la Juventus vince gli scudetti vincendo 1-0, mentre noi le partite che sblocchiamo andando in vantaggio le stiamo buttando via con una dissennatezza difensiva stupida – ha continuato – Dobbiamo sicuramente rivedere questo aspetto con il team e con i giocatori stessi: è solo una questione di inesperienza".

La prossima al "Tombolato" è attesa come un test verità per il tecnico Bruno Tedino, che già nel post gara del match del Barbera aveva dichiarato: "Stiamo buttando dei punti ma siamo ancora in corsa". Per Maurizio Zamparini, occorre però un drastico cambio di marcia: "Col Cittadella bisogna cambiare registro se vogliamo la promozione, anche perchè la fortuna ci è venuta incontro: anche il Frosinone ha pareggiato in casa".