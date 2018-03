L’Empoli batte il Venezia 3-2 e tenta la prima mini fuga del campionato di Serie B. Gli azzurri allungano sulle più dirette inseguitrici, che hanno tutte pareggiato. Decisivo, come al solito, il bomber Donnarumma. Parma sconfitto 2-0 dall’Entella, gialloblu scavalcati dal Perugia, vittorioso sullo Spezia. La notizia della giornata però viene da un episodio che con il calcio non c’entra nulla. Perché il tecnico del Palermo, Tedino, è stato colpito da un oggetto arrivato dalle tribune. Le sue condizioni sono buone, ma l’allenatore friulano ha seguito la partita finale dell’incontro seduto in panchina.

Tedino colpito da un oggetto a Novara

Dopo il gol del sorpasso di La Gumina, l’allenatore del Palermo esulta, ma nel momento della gioia viene colpito da un oggetto lanciato dalle tribune. Tedino viene colpito tra il volto e l’orecchio e resta stordito. L’allenatore in quel momento lascia al suo vice la guida tecnica della squadra, ma non lascia il campo, anche se resta seduto in panchina. Nel dopo partita l’assistente rassicura sulle condizioni di Tedino.

Spettacolo a Empoli, Venezia sconfitto 3-2

La mancanza del bomber Caputo l’Empoli non l’ha sentita contro l’ostico Venezia di Pippo Inzaghi. Il difensore scuola Napoli Luperto con tiro fortissimo e preciso apre le danze, i veneti trovano il pari con Falzerano. Rodriguez riporta avanti la squadra di casa, Litteri riaggancia l’Empoli, che nel finale trova un altro gol con l’altro bomber Donnarumma. Andreazzoli ha sei punti di vantaggio sul Palermo, terzo, e continua a vincere segnando tanto.

Palermo beffato dal Novara, pari del Frosinone

La Salernitana ferma sullo 0-0 il Frosinone, mentre il Palermo nonostante un grande secondo tempo e un uomo in più non è riuscito a sconfiggere il Novara. Rispoli e La Gumina ribaltano il risultato rispondendo all’ex Benenvento Puscas. In pieno recupero pareggia Sciaudone.

in foto: I giocatori del Palermo vicini al tecnico Tedino, colpito da un oggetto a Novara.

Parma ko con l’Entella, tris del Perugia

Una doppietta di La Mantia regala tre punti importantissimi all’Entella e affossa il Parma. Nessun gol tra Cittadella e Bari, mentre uno scatenato Cerri permette al Perugia di battere 3-0 lo Spezia. L’Ascoli supera la Ternana e ritorna in corsa per la salvezza. Pari tra Brescia e Cremonese.

I risultati della 31a giornata di Serie B

Foggia-Cesena 2-1 (ve), Ascoli-Ternana 2-1, Brescia-Cremonese 1-1, Cittadella-Bari 0-0, Empoli-Venezia 3-2, Entella-Parma 2-0, Frosinone-Salernitana 0-0, Novara-Palermo 2-2, Perugia-Spezia 3-0, Avellino-Pescara domani, Carpi-Pro Vercelli lunedì.

Classifica

Empoli* 57; Frosinone 54; Palermo* 51; Cittadella 50; Bari* 47; Perugia*, Venezia* 46; Parma 44*, Carpi**, Cremonese, Spezia 41; Foggia* 40; Salernitana 38; Pescara* 36; Novara 35; Avellino**, Brescia* 34; Cesena 33; Entella* 32; Pro Vercelli**, Ascoli 29; Ternana 26.