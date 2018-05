Dopo il sogno di giocare con il Manchester United e il provino di qualche mese fa con il Borussia Dortmund, Usain Bolt avrà una nuova chance da calciatore. A far indossare nuovamente le scarpe da calcio all'uomo più veloce del mondo, sarà la squadra del Stromsgodset: formazione norvegese che milita nel massimo campionato. Grazie allo sponsor personale (la Puma), l'ex sprint giamaicano disputerà infatti un'amichevole nei prossimi giorni contro l'Under 19 norvegese.

Da sempre intenzionato a mettersi alla prova nel calcio, Bolt sarà in campo con la fascia da capitano della World XI Team anche il prossimo 10 giugno all'Old Trafford di Manchester, in occasione del "Soccer Aid Charity Match": partita che verrà giocata per raccogliere fondi a favore dell'Unicef e che vedrà protagonisti tanti ex calciatori.

Il sogno di Usain

L'olimpionico giamaicano non è nuovo a "invasioni" calcistiche. Prima del test con la squadra tedesca del tecnico Peter Stoger, il trentunenne primatista mondiale aveva confidato ai giornalisti il suo più grande desiderio: "Uno dei miei più grandi sogni è giocare con il Manchester United – dichiarò qualche mese fa – Penso di avere una chance, conosco il calcio, ci ho giocato, allenandomi posso fare bene".

Scatto bruciante e controllo di palla da rivedere, Usain Bolt ha dunque dimostrato di avere le idee chiare per il suo prossimo futuro. Nonostante l'età e il logorio fisico, l'uomo dei record mondiali vuole a tutti i costi realizzare il proprio sogno: "Non mi accontento di essere un giocatore medio – ha aggiunto – Personalmente vorrei scendere in campo sulla fascia, sogno di giocare all'Old Trafford". Lo farà tra pochi giorni e per una nobile causa: aiutare tutti quei bambini che stanno soffrendo e che hanno bisogno d'aiuto.