Usain Bolt non ha mai nascosto la sua grande passione per il calcio. Spesso in passato ha detto che una volta chiusa la sua carriera nell’atletica sarebbe voluto diventare un calciatore. In questa settimana Bolt si è allenato con il Borussia Dortmund, ha realizzato anche una doppietta nella partitella d’esordio ma non ha convinto completamente il tecnico che a chi gli chiedeva com’era andato il provino dell’uomo più veloce del mondo ha risposto: “C’è ancora molto lavoro da fare se vuole fare il professionista”.

Stoger severo con Bolt

Bolt, che compirà trentadue anni il prossimo mese di agosto, sapeva benissimo che sarebbe stato difficilissimo strappare un contratto da professionista con il Borussia, ma forse non pensava che il tecnico Stoger fosse così severo: “É tutta una questione di movimenti e applicazione, ma l’importante è che si sia divertito. Il suo sogno di giocare da professionista? Penso che abbia dal talento ma…”. E quel ma lascia chiusa la porta del Borussia Dortmund, che cerca di chiudere una stagione negativa con la qualificazione in Champions League.

Bolt rimandato dal Borussia

L’ex allenatore del Colonia ha elogiato il lato umano di Bolt ed è stato felicissimo di averlo con la sua squadra per qualche giorno, ma l’età avanzata (per un esordio da professionista nel calcio) e soprattutto il fisico non aiutano Bolt nei suoi progetti calcistici. Le parole del tecnico Stoger: “Il fisico di cui ha bisogno per gli altri sport è completamente diverso da quello necessario per giocare a calcio. Però è stato divertente. Per noi è stato un piacere incontrare un personaggio come lui”.

Record e medaglie d’oro

Insomma c’è molto da migliorare, soprattutto nella tecnica anche se la base è buona. Usain Bolt probabilmente il calciatore professionista non lo farà mai. Ma non sarebbe una delusione. La sua carriera lo ha reso immortale e si può definire il giamaicano uno dei più grandi di sempre dello sport. Nessuno era mai riuscito a vincere per due volte di fila l’oro nei 100 metri alle Olimpiadi, lui ne ha conquistati tre di fila. Di medaglie d’oro ne ha conquistate un’infinità. Il record sui 100 metri probabilmente resterà di sua proprietà molto a lungo.