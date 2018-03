"Ha talento, ma se vuole giocare a un livello superiore, c’è chiaramente ancora molto lavoro da fare". Le parole di Peter Stoger, tecnico del Borussia Dortmund, non hanno spento la voglia di Usain Bolt di ritagliarsi un posto da protagonista anche nel calcio. Dopo il provino con il club tedesco, effettuato nelle scorse ore, il nome dell'ex velocista è dunque rimbalzato anche in Italia: per la precisione a Benevento.

Un tifoso della squadra delle "Streghe", ha infatti chiesto a Sisal Matchpoint (con una "scommessa on demand") di quotare l'arrivo del giamaicano nel club sannita e di puntare lo sbarco di Bolt in Italia entro la fine della stagione. Una scommessa quasi impossibile da centrare, che frutterebbe 100 volte la posta: molto di più di quella relativa alla salvezza dei campani, attualmente piazzata a 66.

Un grande affare di marketing

Dopo il clamoroso arrivo di Bacary Sagna e gli ambiziosi progetti del presidente Vigorito ("Volevo portare Totti a Benevento"), il misterioso scommettitore si è fatto dunque ingolosire dallo status di Usain Bolt (svincolato e dunque potenzialmente acquistabile) e dalla puntata alla quale nessuno avrebbe mai pensare di fare. Un contratto di Bolt nella nostra Serie A, avrebbe del clamoroso anche se la grande curiosità che ha generato il suo allenamento con il BVB, ha infatti confermato che l'assurdo colpo di mercato potrebbe invece rivelarsi un grande affare di marketing.

Il giamaicano è infatti capace di portare grande visibilità e di attirare i soldi degli sponsor: dettagli non di poco conto per ogni società di calcio. Ecco perché dopo i tentativi di Bolt con Manchester United e Borussia Dortmund, qualche altro club ci sta seriemente pensando…magari anche in Italia. "E' stata una grande esperienza, ho imparato cose nuove e adesso so cosa fare per migliorarmi", ha spiegato il pluriolimpionico al quotidiano tedesco "Kicker". A Benevento ci scherzano e ci puntano sopra, ma la voglia di calcio di Usain Bolt è tutto fuorché un semplice e puro divertimento.