Una suggestione di mezza estate, un sogno che la Juventus e i suoi tifosi vogliono continuare a coltivare per vedere finalmente il più forte calciatore attualmente in circolazione giocare con la squadra campione d’Italia. Di Cristiano Ronaldo dunque se ne sono dette, se ne stanno dicendo e se ne diranno anche tante fin quando questa trattativa non sarà decollata o naufragata definitivamente. Dal fisico ai soldi, passando per la sua famiglia, come si dice in questi casi, dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna, e dopo mamma Dolores, l’altra compagna di vita di CR7 è la bellissima Georgina Rodriguez.

Già, proprio lei che potrebbe essere la nuova wags della nostra Serie A per la prossima stagione, avrà il compito di guidare e prendersi cura della ciurma della famiglia Ronaldo a Torino come a Madrid. Lei, ragazza della porta accanto, che di lavoro faceva la commessa in un negozio Gucci e che tutta d’un tratto si è trovata catapultata in una vita irreale, inimmaginabile e che invece oggi è realtà. La ‘Cenerentola del calcio europeo’ è proprio Georgina che attraverso questo focus particolare inizieremo a conoscere meglio.

Una favola cominciata nel 2016

Quella tra Cristiano Ronaldo e la super sexy Georgina Rodriguez, è una di quelle storia che tutte le donne sognatrici vorrebbero vivere o che immaginano durante l’infanzia. Già, perchè tra Georgina e Cristiano l’amore è arrivato gradualmente anche se sembra si sia trattato di un vero e proprio colpo di fulmine dai risvolti magici. I due furono avvistati per la prima volta insieme nel 2016 a Disneyland Paris anche se i due attribuiscono il momento del loro primo incontro ad un party di Dolce e Gabbana in cui si sarebbero conosciuti in maniera approfondita.

A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on Jul 13, 2017 at 3:13am PDT

Da lì in poi, sarebbe scattata la scintilla tra il campione del Real Madrid e questa formosa modella tutta curve, classe 1995. Una ragazza spagnola di umili origini balzata ben presto agli onori della cronaca proprio per la sua storia d’amore con Cristiano Ronaldo. Prima di CR7 infatti, non ci sono tracce di suoi possibili precedenti amori con protagonisti del mondo del calcio. Una vera ragazza della porta accanto, che ama la discrezione, proprio come Cristiano.

Per Georgina una vita in giro per l’Europa alla ricerca della sua strada

La splendida Georgina è nata dunque nel 1995 a Jaca, in Spagna ed è figlia di Jorge Rodriguez, che fu un celebre giocatore di football. La madre della modella invece è scomparsa nel 2011 in un incidente d’auto. Alta, bella, con lunghi capelli neri, occhi grandi e un corpo da vera top model, Georgina ha iniziato a studiare danza quando aveva solamente quattro anni. Una passione che l’ha portata subito ad alti livelli.

A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on May 18, 2018 at 4:06am PDT

Così Georgina si è trasferita a Londra con l’obiettivo di studiare l’inglese. Tornata in Spagna si è stabilita a Madrid e ha ottenuto i primi importanti ingaggi come modella grazie all’agenzia Uno Models. Georgina Rodriguez però, umilmente, ha unito il lavoro di modella a quello di commessa presso una boutique di Gucci, da cui si è dovuta poi successivamente licenziare quando la relazione con Cristiano Ronaldo è stata ufficializzata.

A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on Aug 18, 2017 at 3:54am PDT

Il bellissimo rapporto con Cristiano Jr

Dicevamo dunque di questo vero e propri colpo di fulmine tra la ragazza e l'attaccante portoghese che aveva già un figlio, Cristiano Jr che ha cresciuto da solo come dimostrano le tante foto su Instagram al fianco di mamma Dolores. Ma la cosa più bella è che dopo l’arrivo di Georgina nella vita di Ronaldo, ad accoglierla a braccia aperte in casa c’era anche suo figlio Cristiano Jr con cui la bella modella spagnola ha subito legato tantissimo.

A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on Mar 22, 2018 at 12:23pm PDT

Da allora i tre sono inseparabili e sui social infatti sono tantissimi le fotografie che dimostrano il grande attaccamento di Georgina nei confronti di Cristiano Jr che comunque resta molto legato a suo papà seguendolo ovunque, a volte anche agli allenamenti. Insomma, Georgina si è subito trovata catapultata in una nuova realtà, un contesto familiare che ben presto le avrebbe regalato la gioia di accogliere in casa Ronaldo-Rodriguez anche altri 3 splendidi bambini.

L’arrivo di Alana Martina e la festa a sorpresa organizzata da Cristiano

L’8 giugno dello scorso anno, negli Stati Uniti una madre surrogata ha dato alla luce i gemelli Eva e Matteo, rendendo Cristiano Ronaldo papà per la seconda volta. Georgina si è così trovata a gestire anche l’arrivo di altri due figlioli prima della splendida Alana Martina.

Poco dopo però, l’attaccante del Real ha annunciato la nascita della bimba avuta proprio da Georgina Rodriguez.Georgina dichiarò di non aver mai dimenticato il momento in cui l’ha vista Cristiano, molto emozionato. Le è stato accanto e al ritorno a casa dall’ospedale aveva organizzato una cena a sorpresa con tutte le persone che erano più vicine alla coppia. Un gesto bellissimo da parte di un calciatore che spesso sembra tutto tranne che umano (dal punto di vista calcistico, si capisce) ma che invece nasconde una personalità profonda e molto sensibile.

Georgina sempre al fianco del suo Cristiano sia a Kiev che in Russia

Una storia dunque stupenda quella tra Cristiano e Georgina che oggi sembrano davvero inseparabili. Certo, ora tutti aspettano la data delle nozze che però al momento resta segretissima o forse ancora non è stata davvero decisa. Sta di fatto che Georgina dalla vita non poteva chiedere altro che una famiglia bellissima ricca di gioia e di amore e che potrebbe ben presto magari trasferirsi a Torino. D’altronde le trasferte non intimoriscono la bella Georgina che è abituata a prendere anche l’ultimo volo pur di andare dal suo Cristiano e stargli vicino nei momenti più importanti della sua carriera.

A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on Jun 25, 2018 at 4:58am PDT

Dalla consegna dell’ultimo Pallone d’Oro in cui era presente con Cristiano Jr fino alla finale di Kiev dove si è prestate a diverse foto con Ronaldo e le altre compagne dei calciatori del Real Madrid, postando il tutto sul suo profilo Instagram che conta diversi seguaci. Anche al Mondiale in Russia, nonostante l’eliminazione del Portogallo di Cristiano, Georgina è rimasta lì a tifare per il suo uomo.