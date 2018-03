A pochi giorni dall'inizio del primo stage azzurro di Gigi Di Biagio, Mario Balotelli ha mandato un'altra cartolina dalla Costa Azzurra al nuovo commissario tecnico italiano. Dopo le parole di Mino Raiola, che lo ha sponsorizzato in lungo e in largo per la prossima stagione, l'attaccante del Nizza ha risposto presente nella sfida giocata dai rossoneri contro il Lille.

A far uscire dalla crisi la squadra di Lucien Favre, che non vinceva da settimane, è stato proprio "Super Mario": autore della solita partita ben giocata e dalla prima rete della serata. Il quattordicesimo centro in Ligue 1 di Balotelli, è arrivato grazie ad un preciso colpo di testa dopo appena cinque minuti di gioco. Una rete storica per il Nizza: la numero 3000 del club nizzardo nel massimo campionato francese.

La dedica all'amico.

Nonostante il pareggio degli ospiti, il Nizza è riuscito a conquistare i tre punti nel finale grazie ad una rete spettacolare di Cyprien: arrivata a pochi minuti dal termine e dopo che gli "Aquilotti" avevano sfiorato altri gol proprio con lo stesso attaccante italiano. Subito dopo la partita, Balotelli ha voluto dedicare il suo gol e la sua prestazione ad un amico di Brescia recentemente scomparso: "Questo gol è per te. Lo so che non vuol dire niente però sappi che NOI mai ti dimenticheremo e sarai sempre nei nostri cuori, pensieri e discorsi".

La prodezza di Balo è dunque l'ennesimo messaggio che l'attaccante manda a Gigi Di Biagio. Per le prossime amichevoli dell'Italia, contro Argentina e Inghilterra, il commissario tecnico della Nazionale azzurra potrebbe anche decidere per una clamorosa convocazione dell'ex centravanti dell'Italia di Cesare Prandelli: un ritorno che molti tifosi stanno chiedendo già da diverso tempo.