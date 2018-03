"Fosse per me, Gigio dovrebbe andare via dal Milan". Mino Raiola non usa giri di parole quando nell'intervista a Raisport (ore 22.45, durante la trasmissione Calcio&Mercato) gli chiedono del futuro di Donnarumma. Il portiere, protagonista nella semifinale di Coppa Italia con le prodezze su rigore, è nel mirino dei top club europei da tempo e non è detto che a fine stagione lasci la Serie A e l'Italia.

Gigio ha fatto una scelta, quella di restare al Milan, e io la rispetto. Se mi dovesse chiedere, però, di andare via mi metterei subito al lavoro anche perché le richieste importanti ci sono.

Molto dipenderà anche dal traguardo raggiunto a fine campionato: in caso di conquista del podio Champions allora il quadro può anche cambiare… diversamente, considerate anche le necessità di bilancio imposte dalla Uefa (si attende il ‘settlement agreement', che è cosa ben diversa dalla buona disponibilità del voluntary agreement inizialmente proposto dal club), la possibilità che le parti si dicano addio è molto alta. Chi vuole Donnarumma? Paris Saint-Germain e Real Madrid sono le squadre che hanno manifestato un interesse ma non sono escluse ulteriori sorprese. Così come sembra ormai chiaro che, in veste di titolare oppure come suo ‘nume tutelare', a Milano arriverà Pepe Reina in scadenza di contratto col Napoli.

Balotelli e il ritorno in Serie A (oltre che in Nazionale)

Gigio e Mario, un altro assistito di Raiola potrebbe fare il percorso inverso. Si tratta di Balotelli che, rigenerato a Nizza, può tornare in Nazionale e magari di nuovo in Serie A. L'agente parla anche di questa eventualità.