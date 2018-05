E' bastata una sola uscita ufficiale a far entrare la nuova maglia della Nigeria nel cuore dei tifosi della rappresentativa africana. La casacca che la formazione di Gernot Rohr indosserà a Russia 2018 ha stregato letteralmente gli appassionati di calcio internazionale. Indossata finora in un'unica occasione, l'amichevole disputata a fine marzo contro la Serbia, la divisa delle Super Aquile ha fatto registrare un boom di 3 milioni di richieste di pre-ordine. Un dato pazzesco se si considera che il kit non è stato ancora messo sul mercato.

Boom di pre-ordini per la nuova maglia della Nigeria

A comunicate il tutto ci hanno pensato i vertici della Federcalcio nigeriana, attraverso il proprio sito ufficiale. La nuova maglia verde è stata indossata per la prima volta dalla Nigeria in occasione del friendly match contro la Serbia, ottenendo riscontri assai positivi. Se i giocatori nigeriani hanno dimostrato di gradire e non poco il cambio di look, tifosi e appassionati non hanno perso tempo per ordinare la maglia con richieste che sono arrivate sul sito ufficiale da tutte le zone del mondo. Ben 3 milioni di pre-ordini, un dato impressionante che non può che far sorridere anche dal punto di vista economico i vertici del calcio del Paese africano. Grande soddisfazione da parte di questi ultimi, ma anche dallo sponsor tecnico della Nike.

Quanto guadagnerà la Nigeria dalla vendita delle magliette

Grande soddisfazione da parte dunque dei vertici della Federcalcio nigeriana, ma anche dallo sponsor tecnico della Nike. Il successo della nuova maglia della Nigeria porterà nelle casse una cifra assai importante: se ogni kit costa circa 72.5 euro, la vendita di tutti i pre-ordini frutterà 219 milioni di euro. Una somma impressionante, che inizierà ad essere conteggiata dal 29 maggio, data d'inizio delle vendite.

I particolari della nuova divisa della Nigeria per Russia 2018

Ma come mai la nuova maglia della Nigeria ha conquistato tutti? Effettivamente la nuova casacca che la squadra africana indosserà in occasione dei prossimi Mondiali è un ottimo prodotto. Classici colori biancoverdi sul petto e sulla schiena con una fantasia geometrica delicata, a zig zag che si ripete anche sulle maniche dove però regna il bianco e il nero. Pantaloncini bianchi e calzettoni neri, completano una divisa tra le più belle di Russia 2018, con il classico look tutto verde rimandato alla seconda maglia.

Nigeria, partita d'esordio e girone ai Mondiali 2018

E la speranza di tutto il popolo nigeriano è che la nuova maglia porti fortuna ad una squadra che è stata inserita in un raggruppamento di ferro come il girone D. Le Super Aquile dovranno vedersela contro la corazzata Argentina e contro due formazioni insidiose come Croazia e Islanda, con la speranza di puntare sulla propria fisicità e sui giocatori di maggiore tecnica. Esordio in programma il 16 giugno contro la rappresentativa croata.