E' il primo colpo di scena del calciomercato invernale. Niente Monaco per Pepe, che ritorna ufficialmente a vestire la maglia del Porto. Il club portoghese ha formalizzato sul suo sito l'ingaggio dell'esperto difensore brasiliano naturalizzato portoghese, che torna ai Dragoes dopo le più che positive stagioni dal 2004 al 2007. L'ex Real Madrid dunque rinforza il Porto, prossimo avversario della Roma agli ottavi della Champions League 2018-2019.

E' ufficiale dunque il ritorno di Pepe al Porto. Nei giorni scorsi il difensore reduce dalla rescissione del contratto con il Besiktas sembrava ad un passo dal Monaco. A sorpresa però tutto si è concluso con un nulla di fatto, con il difensore 35enne che si è invece legato al club portoghese. Un vero e proprio colpo di scena, con Pepe che torna in quel Porto in cui ha militato dal 2004 al 2007, conquistando una Coppa Intercontinentale, due campionati nazionali, una Coppa del Portogallo e due Supercoppe. Un'esperienza che gli ha permesso di affermarsi a livello internazionale prima della cessione al Real Madrid per 30 milioni di euro.

Pepe al Porto fino al 2021, contratto lungo per il difensore

A febbraio Pepe spegnerà 36 candeline sulla torta. Nonostante l'età non più giovanissima, il Porto ha una totale fiducia nel calciatore che ha firmato un contratto di due stagioni e mezzo legandosi fino al 30 giugno 2021, come dichiarato nella nota ufficiale. Nessuna indiscrezione invece sull'ingaggio che percepirà alla corte dei Dragoni del Portogallo. Grande entusiasmo da parte di Pepe che potrebbe decidere di chiudere la sua carriera in maglia biancoblu.

Pepe potrà sfidare la Roma in Champions con il Porto

Il Porto dunque piazza un rinforzo importante per il suo calciomercato, soprattutto in termini di esperienza. Il calciatore ex Real Madrid potrà dunque dare una mano alla formazione lusitana in vista della doppia sfida degli ottavi di Champions League contro la Roma. Appuntamento al 12 febbraio per il match d'andata, e al 6 marzo per la sfida di ritorno. Una doppia occasione per provare a prendersi delle belle soddisfazioni anche in Europa.