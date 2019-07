Le ultimissime notizie di calciomercato sulle trattative del Napoli ruotano intorno al blitz che giovedì pomeriggio gli azzurri hanno compiuto accogliendo in ritiro gli agenti di Nicolas Pépé, l'ala destra ivoriana del Lille che piace a mezza Europa. Un colpo di scena, una sterzata improvvisa rispetto alla concorrenza fortissima del Manchester United e alle voci dell'arrivo in Trentino di Jorge Mendes per chiudere l'operazione con il Real Madrid per James Rodriguez. L'una non esclude l'altra, del resto è stato lo stesso presidente, Aurelio De Laurentiis, a chiarire che – almeno in attacco – saranno due gli innesti da perfezionare entro il prossimo mese (la sessione estiva termina il 2 settembre). Quale delle due verrà conclusa prima lo si saprà nei prossimi giorni, cruciali per portare a compimento contatti intrapresi da tempo e dare seguito a intese sancite – per adesso – da una stretta di mano e accordi verbali.

De Laurentiis ha soddisfatto la nostra richiesta di 80 milioni. Ora toccherà al giocatore decidere dove andare in base alle offerte ricevute. Lunedì Pepé tornerà dalle vacanze e credo che a metà settimana scioglierà le riserve.

Le cifre dell'accordo tra Napoli e Lille per Pépé

Le parole del presidente Gerard Lopez a Tuttosport tracciano una linea precisa e definiscono i contorni di una trattativa in stato molto avanzato tra Napoli e Lille con Nicolas Pépé che – salvo clamorosi risvolti – sarà il quarto acquisto dei campani dopo Di Lorenzo, Manolas ed Elmas. È quanto emerge dal vertice che giovedì pomeriggio, nel quartier generale di Dimaro, ha visto protagonisti il massimo dirigente dei partenopei, il braccio destro Chiavelli (amministratore delegato) e il direttore sportivo, Giuntoli. L'accordo tra club è cosa fatta per la cifra di 60/65 milioni di euro più il cartellino di Ounas, reduce dalla vittoria con l'Algeria della Coppa d'Africa, ex del Bordeaux e molto apprezzato nella Ligue 1 francese.

Contratto e stipendio proposti al calciatore

Cosa manca per la classica fumata bianca? La questione dei diritti d'immagine non sembra costituire un problema insormontabile. Così come lo stipendio di 4 milioni netti a stagione più bonus (contratto di cinque anni) proposto dal Napoli a fronte di una richiesta superiore ai 5 milioni da parte dell'entourage del calciatore è un ulteriore passo in avanti verso il sì, pieno e convinto, salvo limare qualche dettaglio.

L'intoppo delle commissioni care chieste dagli agenti

L'intoppo al momento è rappresentato dalle commissioni messe in conto dagli agenti che il cui importo (quasi 6 milioni) sarebbe superiore al 3% previsto. Come sempre, a fare la differenza è la volontà del giocatore: in caso di assenso al trasferimento in azzurro, si farà il possibile per trovare un punto d'incontro.

L'arrivo di Pépé non esclude James Rodriguez

Cosa accadrà con James Rodriguez? "La trattativa è ancora aperta. C'è la volontà del Real di cederlo e quella nostra di prenderlo", ha ribadito Carlo Ancelotti in conferenza stampa. Il nome del colombiano lo ha fatto al presidente in tempo non sospetti perché sa che JR10 è il calciatore che può elevare la qualità del gioco e il profilo internazionale della squadra. Con il sudamericano c'è intesa su tutto, in questo caso manca quella tra società: cessione a titolo definitivo a 42 milioni è la posizione dei blancos, prestito con diritto di riscatto (con obbligo determinato da certe condizioni) è la posizione del Napoli che attende un'apertura da parte di Florentino Perez.