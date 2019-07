Dov'è Jorge Mendes? Chi sono quelle tre persone scese dall'elicottero arrivato a Bolzano per dirigersi a Dimaro, verso il ritiro del Napoli? Il mistero alimentato dal tam tame delle ultime notizie di calciomercato s'è dissolto quando Samir Khiat (capo della delegazione) e un altro paio di agenti hanno messo piede sulla pista dell'eliporto. Chi sono? Gli agenti che curano gli interessi dell'attaccante del Lille, Nicolas Pépé: 24 anni, ala destra di origini ivoriane che può ricoprire anche il ruolo di prima punta, è un calciatore che piace molto a Carlo Ancelotti per caratteristiche tattiche e fisiche. Nella squadra che ipotizza dinamica, aggressiva l'esterno d'attacco del club francese è una delle pedine da incastonare nel mosaico studiato dal tecnico di Reggiolo. Ma non è finita… perché l'ex allenatore di Real, Chelsea, Milan e Psg non ha ancora del tutto accantonato la speranza di avere con sé anche il suo pupillo, James Rodriguez.

La trattativa del Napoli con il Lille per Nicolas Pépé

Il club francese ha già dato il proprio assenso a discutere con il Napoli per la cessione del calciatore. Nicolas Pépé ha il contratto in scadenza nel 2022 e un valore di mercato che tocca – secondo Transfermarkt – quota 65 milioni di euro. Una valutazione più bassa rispetto a quella ‘reale' che invece si aggira sugli 80 milioni di euro. Un'intesa di massima – come emerso nei giorni scorsi – c'è già ed è imperniata su una trattativa che prevede l'inserimento nell'operazione di Adam Ounas come contropartita tecnica oltre a un esborso economico di 50/60 milioni. Cifre al momento indicative nell'attesa che tutti i dettagli della vicenda vengano incastrati come tessere di un puzzle.

Contratto e stipendio, le possibili cifre della trattativa con Pépé

L'arrivo a Dimaro degli agenti di Nicolas Pépé è sicuramente un segnale importante. È già chiusa? Non ancora ma dà indicazioni su come sia in fase avanzata l'operazione. Il Napoli ha il sì della società transalpina, gli manca quello del calciatore. E in tal senso l'incontro programmato nel quartier generale degli azzurri può essere decisivo per ottenere il via libera da parte del giocatore, una sorta di sì preventivo prima della stesura formale degli accordi (contratto di cinque anni). La richiesta da parte dell'entourage di Pépé è di 5 milioni di euro di commissioni e 5 milioni netti di stipendio a stagione.

Chi è Nicolas Pépé: ruolo, statistiche, identikit tattico

Nicolas Pépé ha 24 anni, è alto 173 cm e pesa 73 kg, di ruolo è un'ala destra che sul fronte offensivo può anche essere impiegata anche come attaccante centrale. È originario della Costa d'Avorio ma anche la nazionalità francese. Nella scorsa stagione ha disputato 41 partite e segnato 23 gol (di cui 22 nella Ligue 1 su 38 presenze). È stato per ben 13 volte ‘man of the match', ha tirato in media 3.1 volte verso la porta, completando la propria performance in campionato con 11 assist, una media di 1.2 duelli aerei vinti a match, una percentuale di precisione nei passaggi del 79.1%.