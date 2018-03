Tutto il Brasile sta incrociando le dita per Neymar. La speranza collettiva è quella di recuperare l'attaccante, operato dopo l'infortunio alla caviglia, per i prossimi Mondiali di Russia. Una speranza condivisa anche dalla Nike sponsor di O'Ney. L'azienda americana che punta sul calciatore, come proprio uomo immagine nel calcio, lo ha ricoperto a peso d'oro, come rivelato da UOL Esporte, che ha reso di dominio pubblico i dettagli del contratto. Interessanti soprattutto i numeri relativi ad un'eventuale vittoria del Pallone d'Oro da parte di Neymar.

Quanto guadagnerebbe Neymar in caso di vittoria del Pallone d'Oro.

Il portale brasiliano ha dunque pubblicato i dettagli del contratto che lega Neymar alla Nike dal 2011 al 2020. La multinazionale americana fa di O'Ney uno dei suoi principali testimonial e a tal proposito ha deciso nel vincolo, di inserire dei bonus legati ai successi sia individuali, che di squadra del giocatore del Psg. Nella prima categoria, rientra quello relativo ad un'eventuale vittoria del Pallone d'Oro da parte di Neymar: in caso di successo, il brasiliano incasserebbe 1 milione di dollari, ovvero poco più di 811mila euro dalla Nike.

Tutti i premi della Nike per Neymar.

Quello per il Pallone d'Oro sarebbe il premio che porterebbe più soldi nelle tasche dell'ex Barcellona. Inferiori infatti i premi relativi ad eventuali vittorie di squadra con Brasile o Paris Saint Germain (altre due squadre griffate Nike). Se Neymar dovesse riuscire a trionfare con la Seleçao ai Mondiali di Russia, incasserebbe 50mila dollari, ovvero 40mila euro. Se però dovesse laurearsi miglior marcatore della kermesse iridata, o incassare il premio di miglior calciatore gioverebbe dalla Nike di un bonus di 200mila dollari (162mila euro). Leggermente inferiori i premi dello sponsor americano per le Olimpiadi: 20mila dollari in caso di oro, 100mila come bomber della manifestazione, 150mila come miglior calciatore della stessa.

La Nike adotta una politica standard per le sponsorizzazioni ai calciatori che dipendono ovviamente anche dalle squadre in cui militano. La multinazionale americana, come riportato da Gazzetta.it, divide le squadre di appartenenza dei suoi giocatori in 4 categorie. Le formazioni che militano in quella A ricevono quanto stipulato nel contratto. In caso di passaggio in un club B incassano la metà, e in C la metà di B. In D invece nessuna remunerazione.

Neymar dal Barça al Psg, cosa è successo per la Nike.

Nel 2011 al momento della firma di Neymar sul contratto con la Nike, il brasiliano militava nel Santos e ha giovato poi del trasferimento nel 2013 al Barça. I catalani infatti si trovavano e si trovano nella categoria A della Nike, con altre big del calcio mondiale. La situazione viene aggiornata continuamente e il Psg, che in passato non si trovava nella A, ad oggi alla luce dei risultati, degli investimenti e del prestigio potrebbe essere stata promossa nella A, per la gioia di Neymar che dunque incasserebbe il top dallo sponsor, senza un soldo di meno.

Quanto guadagna Neymar dal Psg. Le cifre.

Pochi mesi fa sono state rese di dominio pubblico le cifre del contratto di Neymar con il Psg. Quasi 3.1 milioni di euro lordi al mese per il brasiliano che diventano più di 37 all'anno. Un capitale che viene poi "tagliato" a causa della tassazione. Senza considerare però il fisco, è curioso pensare che in un solo secondo l'attaccante incassa 66 centesimi, che diventano poi 40 euro per ogni minuto. In un'ora addirittura, O'Ney intasca virtualmente 2383 euro che diventano poi 57 mila al giorno, e 1 e 715 mila al mese.