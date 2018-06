Neymar si è ripreso la scena mondiale con il suo gol che ha rotto il digiuno in Russia e ha permesso al Brasile di arrotondare 2-0 il successo contro la Costarica, dopo la rete iniziale del solito Coutinho. Gol, esultanza, pianto a dirotto. Tutto in una manciata di minuti, che ha permesso ai verdeoro di rimettere in sesto una classifica altrimenti difficile per il pareggio al debutto contro la Svizzera. Riportando il campione brasiliano oggi al Paris Saint Germain tra le stelle di questo torneo che ancora stenta a decollare per le nazionali più quotate.

Ma il gol di Neymar è stato causa anche di un brutto episodio, accaduto alla sorella Raffaella, alla quale il giocatore è da sempre molto legato. Nel momento della rete del 2-0 segnata da O'Ney, la sorella ha avuto un mancamento per la gioia e l'emozione, è caduta e si è infortunata ad un braccio. Nulla di grave, ma tutto è finito prontamente sui social network con tanto di foto con un tutore in bella mostra.

La vittoria del Brasile contro il Costarica è stata vissuta come una autentica liberazione dalla squadra di Tite e da tutti i tifosi brasiliani, che stavano per piombare in un incubo a occhi aperti. In tutto ciò ha potuto gioire solo a metà la sorella di Neymar, Rafaella, presente a San Pietroburgo per assistere al match e fare il tifo per il fratello.

in foto: (fonte: Instagram)

La ragazza si è sentita mancare nel momento del 2-0 messo a segno dall’attaccante e l'ex fidanzata del connazionale Gabigol, è svenuta, infortunandosi al braccio. Della ferita al braccio ha parlato proprio la sorella di Neymar sui social network dove ha mostrato il tutore e l'arto fasciato. Dopotutto i due fratelli sono da sempre molto legati: il giocatore del Paris Sint Germain e della Nazionale brasiliana ha un tatuaggio di Rafaella sul braccio.