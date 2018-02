Il famoso litigio con Cavani e lo scarso feeling con Unai Emery e la tifoseria del Paris Saint-Germain, lo hanno messo in cattiva luce nei confronti di migliaia di tifosi. Nonostante questo, Neymar continua ad essere uno dei campioni più seguiti e cliccati sui social network. Oltre a mettere in campo numeri spettacolari e valanghe di gol, il brasiliano è ormai diventato un "influencer" in grado di fare notizia anche attraverso un semplice post sui suoi profili ufficiali: seguiti da quasi 190 milioni di utenti in tutto il mondo.

Un numero impressionante che, secondo un calcolo fatto dal quotidiano francese "Le Parisien", potrebbe generare ulteriori profitti milionari al talento verdeoro. Secondo una stima, un contenuto sponsorizzato e messo in rete dal brasiliano potrebbe infatti fruttare fino a 459mila euro: cifra che avrebbe potuto far guadagnare al brasiliano (solo nel mese scorso) più di 30 milioni di euro grazie ai suoi profili Twitter, Facebook e Instagram.

Neymar sempre più ricco.

La notizia rimbalzata dalla Francia, non fa altro che confermare ciò che scrisse nell'aprile dello scorso anno l'americana "Forbes". Grazie allo studio condotto assieme a "Hookit" (piattaforma che analizza il peso finanziario degli atleti sui social media), la famosa rivista statunitense di economia e finanza pubblicò la classifica degli sportivi più influenti sui social network: una "top ten" da svariati milioni di dollari, comandata da Cristiano Ronaldo, Stephen Curry (cestista Nba dei Golden State Warriors), Leo Messi e, appunto, Neymar.

Insomma, piove sul bagnato in casa Neymar. E a cadere da cielo non sarebbero gocce d'acqua ma banconote e monetine. Oltre al suo faraonico ingaggio, il brasiliano può contare anche sui ricavi generati dai suoi sponsor personali: aumentati di numero nel corso di queste ultime settimane. E' infatti di pochi giorni fa il contratto firmato dall'ex stella del San Paolo con il produttore di elettronica di consumo "TCL": accordo da molti zeri, che segue quelli recentemente siglati con "McDonald’s" e il brand di caffè "Pilão".