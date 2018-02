26 anni e festeggiarli in modo regale, per tutto il weekend. Così ha fatto Neymar che adesso ‘paga' i suoi divertimenti con l'esclusione tra i convocati di Emery per la prossima sfida di Coppa di Francia che il Paris Saint Germain disputerà contro il Sochaux, squadra che milita nella seconda divisione transalpina. Nessun caso all'orizzonte, solamente una scelta probabilmente nata anche da un avversario tutt'altro che difficile.

Psg senza Neymar, ma non è un caso.

Emery approfitta dei festeggiamenti.

Probabilmente Unai Emery non ha creduto ai suoi occhi: avere una scusa servita sul piatto d'argentino per far riposare Neymar senza che ne nascesse un caso da prima pagina. E così il tecnico del Paris Saint Germain ha approfittato della celebrazione del compleanno del brasiliano per non convocarlo per la gara infrasettimanale di Coppa. Infatti, l'allenatore ex Siviglia non ha chiamato per la sfida contro Sochaux, proprio la stella brasiliana. Dopo la sua interminabile festa del compleanno che ha celebrato domenica, Neymar – che ha compiuto 26 anni questo lunedì – è stato escluso da Unai Emery, tecnico della squadra del Paris Saint-Germain per la gara di Coppa di Francia.

Nessuna polemica.

Prima di annunciare la sua decisione, Unai Emery ha detto che non ci sono casi in corso e che la data scelta dal fenomeno brasiliano per celebrare il suo anniversario era corretta e che non creava problemi a nessuno. Poi, qualche ora dopo arrivava la notizia più clamorosa: Emery non includeva Neymar nella lista dei convocati.

La polemica del Sochaux.

Una decisione che anche il Sochaux ha preso a male perché il club francese si era lamentato del fatto che, con la scusa della celebrazione della festa di due giorni prima, il PSG ha dimostrato di non prendere sul serio questa partita di Coppa escludendo il suo giocatore più rappresentativo. Anche Adrien Rabiot non sarà nella lista, ma solo a causa di un infortunio, mentre invece ci sarà il già recuperato Thiago Motta, insieme al convalescente Julian Draxler.