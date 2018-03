E' arrivato il verdetto tanto atteso nelle ultime ore. L'intervento chirurgico alla caviglia è perfettamente riuscito per il brasiliano Neymar. L'operazione eseguita dal chirurgo della Selecao Rodrigo Lasmar è andata per il meglio, come annunciato sia da un portavoce della nazionale verdeoro, sia dal Psg in una nota ufficiale. Difficile stabilire sin da ora i tempi di recupero, e capire se O'Ney potrà o meno recuperare per i Mondiali di Russia, con un primo verdetto che potrebbe arrivare tra circa 6 settimane.

Neymar, intervento chirurgico perfettamente riuscito.

Neymar che ha riportato la frattura del quinto metatarso del piede destro con tanto di distorsione alla caviglia nel finale del match di Ligue 1 contro il Marsiglia, è stato operato questa mattina nell'ospedale ‘Mater Dei' di Belo Horizonte. L'intervento eseguito dal chirurgo della Selecao Rodrigo Lasmar è perfettamente riuscito, come confermato da un portavoce della Federcalcio brasiliana che nel primo pomeriggio ha dichiarato: "Neymar è già nella sua stanza, è andato tutto bene".

in foto: Neymar arriva in ospedale in compagnia del dottore che lo ha poi operato

Perché Neymar è stato sottoposto ad intervento chirurgico.

A confermare il tutto ci ha pensato il Paris Saint Germain attraverso una nota divulgata sui propri canali ufficiali. Nella stessa sono state rese note anche le finalità dell'intervento chirurgico sulla caviglia infortunata di Neymar: "L'intervento eseguito dal Dottor Lasmar è perfettamente riuscito. Consisteva nell'innestare una vite nella zona lesionata del quinto metatarso destro".

Quando tornerà in campo Neymar.

Quando tornerà in campo Neymar? E' questa la domanda che in Brasile tutti si pongono. I tifosi del Psg hanno perso le speranze di rivedere in campo O'Ney: oltre a saltare la decisiva sfida contro il Psg in programma martedì prossimo, il brasiliano dovrà rimanere fermo dai 2-3 mesi, motivo per cui la prima stagione con la maglia dei Bleus è ormai compromessa. Tra l'altro quasi impossibile pensare ad un recupero anticipato per l'attaccante che vuole assolutamente esserci ai Mondiali 2018.

Neymar potrà recuperare o meno per i Mondiali. Ecco quando arriverà la risposta.

Se il Psg dunque ha già iniziato a metabolizzare l'idea di salutare Neymar con appuntamento alla prossima stagione. In Brasile la speranza collettiva è quella di poter disporre di Neymar ai Mondiali di Russia. Ma la stella della Seleçao, ce la farà o meno a recuperare per la prossima rassegna iridata? Al momento è difficile stabilirlo, mentre una prima risposta è attesa precisamente tra 6 settimane. Questo il periodo per concludere la prima fase di riabilitazione, come comunicato dal Psg: "La riabilitazione inizierà immediatamente sotto la supervisione del fisioterapista del club. Una prima relazione sarà presentata tra sei settimane per capire la possibile data del rientro".