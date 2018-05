Altro che Perin. I tifosi bianconeri probabilmente hanno avuto un colpo, quando hanno visto Manuel Neuer con indosso la maglia della Juventus 2018/2019. Il portiere tedesco si è fatto immortalare con la casacca verde che gli estremi difensori della Vecchia Signora indosseranno nella prossima stagione. Un pazzesco colpo di calciomercato? No, una splendida iniziativa per rendere omaggio a Gigi Buffon, con il portierone del Bayern e della nazionale tedesca che insieme ad un'altra grande gloria come Casillas ha voluto salutare alla sua maniera la grande gloria della Juventus, pronto a quanto pare ad una nuova avventura professionale.

Casillas e Neuer fanno sognare i tifosi della Juventus, indossando la maglia di Buffon

"#UN1CO per qualsiasi portiere. Anche per due portieri non qualsiasi", con questo post la Juventus ha postato sui suoi profili social due foto che hanno lasciato a bocca aperta i sostenitori bianconeri. Casillas e Neuer, entrambi con la maglia indossata dei portieri della Vecchia Signora, indossata da Gigi Buffon nell'ultima sua partita con la squadra bianconera. Mentre l'ex estremo difensore del Real ha mostrato il nome di Buffon sulle sue spalle per rendere omaggio al suo grande collega e amico, anche Manuel Neuer ha voluto celebrare l'avversario di tante battaglie.

L'omaggio di due giganti della porta a Buffon

Neuer si è fatto fotografare con la stessa casacca di Buffon con tanto di pollice in su, con tanto di hashtag #UN1CO in bella vista. I due spesso e volentieri in carriera si sono affrontati sia con le casacche di Juventus e Bayern, sia con quelle delle nazionali italiana e tedesca. Un'immagine che a giudicare di commenti ha inizialmente stupito i tifosi della Juventus che hanno sognato ad un sorprendente cambio della guardia tra i pali della Vecchia Signora. E invece solo una celebrazione di due giganti della porta, verso un altro eccezionale interprete del suo ruolo. Altre due "medaglie" virtuali per Buffon.