"Au revoir Gigi". Non è casuale la scelta del francese per dare l'arrivederci a Gigi Buffon, reduce da un week-end ricco di lacrime ed emozioni. Il portiere che ha ufficialmente salutato la Juventus dopo 17 lunghi anni, con il quarto double consecutivo Scudetto-Coppa Italia, nonostante le 40 primavere proprio non vuole saperne di appendere i guantoni al chiodo e accomodarsi alla scrivania da dirigente già garantitagli dal presidente bianconero Agnelli. Nel suo futuro c'è ancora il calcio giocato, e la Tour Eiffel: sembra davvero imminente l'accordo con il Psg che dovrebbe concretizzarsi, a meno di clamorosi colpi di scena nelle prossime 48 ore.

Buffon al Psg dopo l'addio alla Juve, le ultime sull'operazione di mercato

Come confermato da Sky, il Psg e lo stesso Buffon non avrebbero perso tempo per trattare e il portierone è atteso nella capitale francese nelle prossime 48 ore per mettere nero su bianco sul suo contratto. Un'operazione nata quasi come una suggestione e concretizzatasi invece con il passare dei giorni. Già perché se il portiere ha confermato di sentirsi ancora abile e arruolabile per giocare ad altissimi livelli, il club campione di Francia ha presentato un'offerta quasi irrifiutabile. Capace di far passare in secondo piano, anche quelle provenienti dalla Premier, dal Boca Juniors, e quelle più suggestive legate al Parma (squadra in cui ha esordito in Serie A e tornata tra i grandi) o al Genoa.

Il contratto e le cifre dell'operazione Buffon-Psg

Restano da limare i proverbiali ultimi dettagli, ma a quanto pare l'accordo tra il Paris Saint Germain e Buffon dovrebbe concretizzarsi a breve. Il portiere, svincolato dalla Juve, dovrebbe secondo le ultime indiscrezioni firmare un contratto biennale. Le cifre sono assai importanti: 7-8 milioni di euro a stagione per l'esperto calciatore che nella sua ultima annata torinese ha incassato 4.5 milioni di ingaggio. La volontà del Psg di puntare su Buffon è molto forte dunque. Con Buffon che avrebbe uno stipendio inferiore solo a quello di Neymar, Cavani, Mbappé, Thiago Silva, Di Maria, Marquinhos e Dani Alves.

Buffon giocherà da titolare o no nel Psg

Bisognerà capire quale potrebbe essere il futuro di Buffon al Psg. Il patron del Psg Nasser Al Khelaifi nei giorni scorsi ha aperto all'arrivo della grande gloria bianconera, ribadendo le gerarchie interne alla squadra: "Buffon è un portiere fantastico, ma il nostro titolare è Areola e lo sarà anche nella prossima stagione. Certamente non vi dirò quali sono i giocatori che stiamo seguendo sul mercato. Sicuramente posso dire che Buffon è un portiere fantastico, carismatico, un gran signore: sono sicuro che tuti i club lo vorrebbero". Dichiarazioni di circostanza? Così potrebbe essere, visto che Gigi a Parigi guadagnerebbe 4 volte l'ingaggio di Areola, ma soprattutto perché non gradirebbe di restare in panchina.

Il rischio squalifica non spaventa il Psg

Probabilmente al momento della stesura del contratto gli è stata garantita la possibilità di un ruolo da titolare, almeno nella prima stagione. Con la possibilità di scendere in campo in Champions. Quella Champions che tanto gli manca. Una competizione che potrebbe essergli preclusa dalla Uefa (magari solo per alcune partite), in caso di squalifica per il caldo post-partita di Madrid. Una prospettiva che non sembra spaventare né i francesi, né lo stesso portiere pronto a rimettersi in gioco