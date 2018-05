Dopo aver detto ufficialmente addio alla Juventus e alla nazionale italiana, Gigi Buffon ha deciso di continuare a giocare e di provare a vincere qualcosa in un campionato lontano dal nostro paese. Le indiscrezioni di mercato, circolate nelle ultime ore, hanno infatti portato alla luce la presunta trattativa messa in piedi dal Paris Saint-Germain che, secondo i media francesi, avrebbe già proposto al portiere bianconero un contratto per le prossime due stagioni.

Secondo quanto riportato dalla "Gazzetta dello Sport", Buffon sarebbe stato contattato da una sua vecchia conoscenza: Jean-Claude Blanc. Il direttore generale del Psg, che aveva lavorato alla Juventus dal 2006 al 2011, avrebbe proposto al numero uno juventino un contratto di due anni, ad un ingaggio di 7/8 milioni di euro a stagione. La proprietà qatariota del club francese avrebbe inoltre offerto a Buffon un successivo ruolo da testimonial per il Mondiale 2022, che si giocherà proprio in Qatar.

L'importanza dell'icona Buffon

Se Gigi Buffon accetterà la proposta parigina, avrà dunque la possibilità di continuare a giocare in una grande squadra (anche se in un campionato meno affascinante di quello italiano) e di scendere in campo ancora in Champions League. Il suo arrivo a Parigi, potrebbe quindi chiudere definitivamente la questione legata a Donnarumma: portiere che il Psg ha cercato invano nella scorsa estate e che stava tornando a cercare proprio in questi giorni.

Per la società del presidente Nasser Al-Khelaïfi, l'investimento sul giocatore e sull'uomo Buffon ha diversi risvolti positivi. Oltre alle questioni prettamente tecniche (Trapp e Areola non convincono il nuovo allenatore Tuchel), il club parigino ha infatti preso in considerazione l'importanza all'interno dello spogliatoio (e in società) di un giocatore considerato un'icona mondiale. Subito dopo la chiusura ufficiale del campionato, e dopo la festa che tifosi della Juventus gli dedicheranno, Buffon dovrà dunque prendere una decisione. La strada verso Parigi, sembra però già tracciata.