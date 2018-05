La stagione dei club è quasi finita ovunque e già si lavora per la prossima stagione. Il Paris Saint Germain ha voltato pagina, mandando via Emery, che ha vinto sette titoli su dieci disponibili in due anni, e lo ha sostituito con il tedesco Thomas Tuchel che avrà l’arduo compito di portare almeno tra le prime quattro in Champions il club francese. Nella rosa del Paris il prossimo anno ci potrebbe essere anche Gigi Buffon, che la settimana prossima prenderà una decisione sul suo futuro e potrebbe accettare la proposta dei campioni di Francia.

Ufficialmente si è chiusa la lunga e fantastica avventura di Buffon con la maglia bianconera. Un addio commovente, bello, struggente e vincente. Ma la vita va avanti e sia il club che il giocatore pensano al futuro. La Juve forse prenderà Mattia Perin, come vice Szczesny, il portiere a metà della prossima settimana deciderà se dire di sì all’offerta del Psg, che in rosa tra l’altro ha già due portieri di grande valore: Alphonse Areola, che farà i Mondiali con la Francia, e Kevin Trapp, che è nell’elenco dei 27 della Germania per Russia 2018.

Il presidente del club Nasser Al-Khelaifi, al termine dell’ultimo match di campionato con il Caen (il centravanti titolare del Paris è stato Timothy Weah), ha parlato di Buffon dando un colpo al cerchio e un colpo alla botte dicendo:

Buffon è un portiere fantastico, ma il nostro titolare è Areola e lo sarà anche nella prossima stagione. Certamente non vi dirò quali sono i giocatori che stiamo seguendo sul mercato. Sicuramente posso dire che Buffon è un portiere fantastico, carismatico, un gran signore: sono sicuro che tuti i club lo vorrebbero.

Insomma non è un’ammissione chiara, d’altronde è Buffon che deve prendere una decisione e deve decidere se accettare il ricco biennale che gli è stato offerto, però la smentita non c’è stata da parte di Al Khelaifi che giustamente tiene tranquillo Areola, ottimo portiere e destinato un giorno nemmeno tanto lontano a diventare il titolare anche della nazionale francese.