In attesa di sciogliere i dubbi sul suo futuro che potrebbe portarlo sotto la Tour Eiffel, alla corte del Psg, Gigi Buffon ha ricevuto un altro "trofeo". Questa volta non si tratta di un riconoscimento prestigioso come le medaglie per gli ultimi trionfi in Campionato e in Coppa Italia, ma di un premio comunque ambito ovvero il Tapiro d'Oro. Il celebre inviato della trasmissione di Canale 5 Valerio Staffelli (il servizio andrà in onda nella puntata di stasera), ha intercettato il portierone a San Siro, in occasione della serata di gala per Andrea Pirlo.

Perché Staffelli ha consegnato il Tapiro d'Oro a Buffon

Staffelli, in rappresentanza dello storico tg satirico ha consegnato a Buffon un Tapiro d'Oro per il suo addio alla Juventus dopo 17 anni. Il portiere ha accettato il premio con il sorriso sulle labbra, scherzandoci su con l'inviato. Nessun malumore dunque per una scelta, presa di comune accordo con il presidente Andrea Agnelli che gli ha offerto una scrivania da dirigente all'interno dei quadri di corso Galileo Ferraris. Come confermato in occasione della conferenza stampa precedente all'ultima partita con la Juve, Buffon ha condiviso in pieno il modus operandi della società

Buffon e il ciclo finito alla Juventus

Queste le parole di Buffon a conferma della scelta di lasciare la Juve, con la volontà di lasciare spazio ai portieri più giovani: "Sono felice perché ho passato i giorni più belli della mia vita alla Juventus. Sposo in pieno tutti i modi di operare della società. Posso solo ringraziare il presidente, purtroppo gli anni passano. E' finito un ciclo, ci sono portieri più giovani e più forti. Bisogna andare via nel momento opportuno e il momento era quello giusto".

Quale sarà il futuro di Buffon

Adesso bisognerà capire quale sarà il futuro di Buffon e quali decisioni l'estremo difensore prenderà da qui al fine settimana. Le indiscrezioni provenienti dalla Francia, parlano chiaro sulla forte volontà del Psg di chiudere in tempi brevi un'operazione che permetterebbe al numero 1 italiano di firmare un contratto biennale e soprattutto guadagnare 8 milioni di euro a stagione. Nelle prossime ore potrebbero arrivare novità importanti, con Buffon che per ora non si è sbilanciato.

Le parole di Marotta sul futuro di Buffon

Staffelli ha intervistato per conto di Striscia la Notizia anche l'amministratore delegato della Juventus Beppe Marotta. Quest'ultimo oltre a parlare dell'eredità del portiere, immensa, ha lasciato al portiere più di uno spiraglio aperto per il futuro: "Buffon è un grande, ha lasciato un gran patrimonio di valori. Se ha voglia di giocare vada a giocare, se non ha voglia di giocare per lui la porta della Juve è sempre aperta".