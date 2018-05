Insieme hanno condiviso tante battaglie sia con la casacca della Juventus, che con quella della Nazionale. Alessandro Del Piero e Gigi Buffon sono legati da un feeling unico, sigillato anche dal trionfo mondiale del 2006. Due bandiere bianconere, due calciatori che con il rispettivo addio alla Vecchia Signora hanno fatto piangere milioni di tifosi. E nel giorno del saluto dell'estremo difensore, all'ultimo match con la Juventus, non poteva mancare il saluto del "vecchio" amico Alex.

L'omaggio di Del Piero all'amico Buffon su Instagram

L'ex attaccante ha postato su Instagram uno scatto del passato in cui condivide con Buffon la maglia della Juventus. Oltre alla splendida immagine, un lungo messaggio per rendere omaggio al portiere pronto per una nuova vita professionale, chissà dove, forse al Psg. Del Piero ne approfitta anche per rivivere le emozioni del 2012 del suo saluto in Juventus-Atalanta, e per rendere omaggio alla Juventus ancora una volta Campione d'Italia: "Oggi è il tuo momento, Gigi. È il giorno in cui allo Stadium hai guardato tutti negli occhi, scorgendo le loro lacrime mentre salutavi per l’ultima volta i tuoi tifosi. Hai alzato un altro trofeo, l’ennesimo di una carriera leggendaria e infinita che ho avuto il privilegio di vivere con te per mezza vita. Sei stato e siete stati magnifici. Salutare così è il massimo dei massimi. Vi ho lasciato col primo, oggi tu hai salutato col settimo. Sette scudetti in fila: pazzesco!".

E il feeling tra Buffon e la Juventus durerà per sempre, parola di Del Piero

E la storia di Buffon con la Juventus non finisce oggi. Del Piero infatti sa bene che il feeling con i bianconeri durerà a lungo, e rivivrà sempre delle emozioni reciproche che il portiere e la Vecchia Signora si sono regalati. Anche se il futuro dovesse essere, come tutto lascia presagire, lontano da Torino. Questo l'in bocca al lupo di Del Piero: "Sai bene però che questa storia che oggi “finisce” in realtà non finirà mai. È una storia che ti ha forgiato e che ti guiderà in un futuro che sarà pieno di emozioni, successi e un mare di cose da fare. È una storia che non va mai via. Buon futuro, Gigi. Te lo meriti. Ale #ADP1″.