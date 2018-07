Per i giocatori della Nazionale italiana, il Mondiale è purtroppo un passatempo da guardare distrattamente (e con invidia) tra un tuffo e l'altro. Mentre Bonucci e compagni si rilassano in vacanza, le squadre rimaste in corsa per la Coppa del Mondo si giocano il tutto per tutto nell'ultima fase di Russia 2018. A seguire in televisione le partite decisive per arrivare alla finalissima di Mosca, c'è anche il Portogallo: appena eliminato dall'Uruguay e prossimo avversario degli azzurri nella Nations League.

Dopo l'esordio del 7 settembre al Dall'Ara di Bologna contro la Polonia di Robert Lewandowski (altra nazionale già rientrata in patria dal Mondiale), la squadra di Mancini affronterà proprio i lusitani che, per l'occasione, non avranno Cristiano Ronaldo. Il cinque volte Pallone d'Oro sarà infatti squalificato dopo i due gialli presi in Russia con l’Iran e quello per proteste con la "Celeste" di Edinson Cavani.

Il precedente di Cristiano Ronaldo con l'Italia

Il fenomeno di Madeira, ancora indeciso se dare il suo addio alla nazionale dopo la delusione dell'ottavo perso con l'Uruguay ("Non è il momento di parlare del futuro" ha dichiarato nel post gara), tornerà però a disposizione per la gara in programma il 17 novembre: sfida che potrebbe anche essere decisiva per le sorti dei ragazzi del "Mancio". L'assenza di CR7 per l'esordio nella Nations League, è ovviamente una buona notizia per l'Italia, che dovrà comunque fare attenzione all'orgoglio ferito del Portogallo del commissario tecnico Fernando Santos.

Fino ad ora l'attaccante del Real Madrid è sceso in campo solo una volta contro gli Azzurri. E' successo il 31 marzo del 2o04 a Braga, quando l'Italia vinse in amichevole rimontando il vantaggio lusitano di Nuno Valente grazie alle reti di Bobo Vieri e Fabrizio Miccoli.