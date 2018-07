Un sogno bellissimo, perché al momento sognare costa nulla. E quando dalla Spagna prima il quotidiano sportivo ‘Marca' poi ‘El Chiringuito Tv' hanno rilanciato la notizia dell'affare ‘Cristiano Ronaldo alla Juventus per un'offerta da 100 milioni di euro' allora quel sogno è divenuto una suggestione. Qualcosa di molto a simile a ‘non è vero ma ci credo' per i più scaramantici. ‘Non succede ma se succede…' dicono i tifosi ai quali ronza in tosta la pazza idea di vedere il cinque volte Pallone d'Oro con la maglia bianconera addosso. Un chiodo fisso e nulla più, per ora.

CR7 è molto più di un calciatore e un campione. E' un brand, un business man capace da solo di fatturare un centinaio di milioni all'anno tra stipendio che percepisce a Madrid e ricavi commerciali strettamente personali. Comprare CR7 trattandolo con la ‘casa blanca' significa compiere un'operazione finanziaria ingente, importante, bellissima e rischiosa, sottoposta alla legge del mercato e delle quote che in Borsa vanno su e giù a ogni sbalzo d'alea.

La domanda è: la Juventus può davvero permettersi Cristiano Ronaldo? Bella domanda… perché a fare di conto si rischia d'impazzire considerando i costi vivi dell'operazione (commissioni comprese) e l'impatto sul bilancio negli anni avvenire a cominciare dal calcolo annuale degli ammortamenti (che si ottiene dividendo il prezzo del cartellino per gli anni di contratto) e dello stipendio che sulle casse pesa al lordo rispetto alla cifra netta da corrispondere al calciatore.

Vogliamo provare a darne alcuni in maniera semplice, semplice? Eccoli. Ipotizziamo che Cristiano Ronaldo si trasferisca alla Juventus per una somma di 110 milioni di euro (la valutazione che fa del calciatore il Cies, l'Osservatorio internazionale sul calcio) che i media iberici definiscono fattibile perché la clausola rescissoria di 1 miliardo di euro da gennaio scorso sarebbe stata ridimensionata sì da permettere una exit-strategy a fine stagione. In base a 110 milioni, quindi, l'ammortamento annuale (110/4) sarebbe di 27.5 milioni di euro, un ‘meno' sostanzioso a bilancio che va ad unirsi ai circa 70 milioni di costi aziendali determinati dalle tasse e da altre voci contributive direttamente legate allo stipendio lordo del calciatore. Cosa significa? Che annualmente CR7 incide sui conti per poco meno di 100 milioni di euro. Totale? Un investimento complessivo da 500 milioni (compreso il costo del cartellino da versare alle merengues).

Dove li prende tutti questi soldi la Juventus. Ronaldo al momento è un calciatore del Real, ha un contratto valido fino al 2021 a 21 milioni di euro netti a stagione mentre da Torino – in base a quanto emerso – ne metterebbero sul piatto 30 a stagione. E basteranno per una superstar del pallone i cui motivi di attrito col presidente Perez sono scaturiti anche dalla ‘gelosia' nei confronti dello stipendio percepito da Messi al Barcellona? Altra domanda: dove li prende tutti questi soldi la Juve? Dovrebbe incrementare (e di parecchio) i ricavi commerciali che al momento la vedono in coda (29%) rispetto al Manchester United (47%) o allo stesso Real Madrid (42%). E i 412 milioni di introiti (+21% rispetto all'anno scorso con voci del 57% dai diritti tv, 14% dal botteghino, 29% dal commerciale) ancora non bastano per permettersi un lusso (e una suggestione) come Cristiano Ronaldo.