E' iniziata ufficialmente l'era della Nationa League. L'edizione 2019 è la prima in assoluto di questo torneo inedito preparato per dare più risalto alle gare delle varie Nazionali, limitando le amichevoli. A Losanna oggi è stato di scena il sorteggio ufficiale in cui era coinvolta anche l'Italia senza un ct e una federazione alla ricerca di un nuovo presidente. Un'occasione unica per rilanciarsi a livello mondiale dopo la delusione di Russia2018.

Sulla strada degli azzurri la Dea Bendata ha deciso di far incrociare le armi con i campioni d'Europa in carica: il Portogallo. La nazionale di Cristiano Ronaldo sarà infatti l'avversaria al debutto degli azzurri in questa neonata Nations League. Insieme ai lusitani ci sarà anche la Polonia che sfiderà l'Italia. Negli altri gruppi, l'Olanda con la Germania e la Francia, la Spagna se la vedrà con l'Inghilterra e la Croazia.

Il sorteggio di tutti i gruppi.

Lega A

Gruppo 1: Olanda, Francia, Germania. Gruppo 2: Islanda, Svizzera, Belgio. Gruppo 3: Polonia, Italia, Portogallo. Gruppo 4: Croazia, Inghilterra, Spagna.

Lega D

GRUPPO 1: Georgia, Lettonia, Kazakistan, Andora GRUPPO 2: Bielorussia, Lussemburgo, Moldavia, San Marino GRUPPO 3: Azerbaijan, Isole Far Oer, Malta, Kosonvo GRUPPO 4: Macedonia, Armenia, Liechtenstein, Gibilterra

Lega C

GRUPPO 1: Israele, Albania, Scozia GRUPPO 2: Estonia, Finlandia, Grecia, Ungheria GRUPPO 3: Cipro, Bulgaria, Norvegia, Slovenia GRUPPO 4: Lituania, Montenegro, Serbia, Romania

Lega B

GRUPPO 1: Slovacchia, Ucraina, Repubblica Ceca GRUPPO 2: Russia, Svezia, Turchia GRUPPO 3: Austria, Bosnia, Irlanda del Nord GRUPPO 4: Galles, Irlanda, Danimarca

La Champions League per le nazionali.

La Champions per nazionali è il nome che oramai è stato dato alla Nations League. Vede 55 partecpianti, divise in quattro serie da 4 gruppi. L'Italia ancora senza c.t. è stata inserita nella Lega A (quella che comprende le nazionali con il Ranking Uefa più alto) e in seconda fascia. Il sorteggio ha formato quattro gironi da tre squadre ciascuno per le Serie A e B. Le vincitrici dei quattro gironi si sfideranno nella Final Four che assegnerà il trofeo la prossima estate.

Il ranking di partenza.

Questa la suddivisione delle Nazionali in base al ranking

Lega A: Italia, Germania, Portogallo, Belgio, Spagna, Francia, Inghilterra, Svizzera, Polonia, Islanda, Croazia, Olanda.

1ª Fascia: Germania, Portogallo, Belgio, Spagna.

2ª Fascia: Francia, Inghilterra, Svizzera, Italia.

3ª Fascia: Polonia, Islanda, Croazia, Olanda.

Lega B: Austria, Galles, Russia, Slovacchia, Svezia, Ucraina, Repubblica d'Irlanda, Bosnia-Erzegovina, Irlanda del Nord, Danimarca, Repubblica Ceca, Turchia.

Lega C: Ungheria, Romania, Scozia, Slovenia, Grecia, Serbia, Albania, Norvegia, Montenegro, Israele, Bulgaria, Finlandia, Cipro, Estonia, Lituania.

Lega D: Azerbaigian, Macedonia, Bielorussia, Georgia, Armenia, Lettonia, Isole Faroe, Lussemburgo, Moldavia, Kazakistan, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosovo, San Marino, Gibilterra.

Il calendario della Nations League.

1ª Giornata: 6-8 settembre 2018,

2ª Giornata: 9-11 settembre 2018,

3ª Giornata: 11-13 ottobre 2018,

4ª Giornata: 14-16 ottobre 2018,

5ª Giornata: 15 -17 novembre 2018,

6ª Giornata: 18-20 novembre 2018.

Finali: 5-9 giugno 2019.