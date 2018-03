Eusebio Di Francesco è un allenatore che sa valorizzare i giovani. Lo sa bene il direttore sportivo della Roma Monchi al lavoro per quella che sarà la rosa giallorossa del futuro. A tal proposito l'ex Siviglia ha messo gli occhi sul calciomercato su due profili "green" che potrebbero fare molto comodo alla squadra capitolina. Si tratta del duttile centrocampista classe 1997 Ante Coric, vero e proprio enfant prodige del calcio croato, e del portiere svedese classe 1998 Marko Johansson.

Roma, rischio rivoluzione a centrocampo. Occhi su Coric

Il reparto che nella prossima sessione di calciomercato potrebbe essere oggetto di una vera e propria rivoluzione per la Roma potrebbe essere quello di centrocampo. La permanenza di Nainggolan, Pellegrini e Strootman è in bilico: se sul belga potrebbero tornare alla carica i cinesi, per l'ex Sassuolo c'è la Juventus che ha mollato la presa sull'olandese finito nel mirino dell'Inter. Ecco allora che, oltre a Cristante, la Roma ha puntato Ante Coric per il quale, come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, la trattativa sembra essere arrivata alla svolta.

Le cifre dell'affare Coric

Per il classe 1997 che già da tempo veste la maglia della prima squadra della Dinamo Zagabria, i giallorossi si sono mossi con decisione. Monchi avrebbe messo sul piatto una cifra di 12 milioni di euro che ha convinto la società croata a lasciar partire il suo gioiello. Quest'ultimo dopo le ottime annate in patria, culminate con la trafila in tutte le nazionali giovanili e l'approdo poi in quella maggiore, è pronto per il grande salto.

Perché Coric può fare comodo alla Roma

Un affondo deciso quello della Roma mosso dalla volontà di assicurarsi un ragazzo che farebbe molto comodo a Di Francesco. Il motivo? Innanzitutto la sua duttilità che gli permette di giocare praticamente in tutti i ruoli a ridosso delle punte. Visione di gioco, gran tecnica e piedi buoni per un ragazzo che deve solo trovare continuità di prestazioni, ma che nel 4-3-3 romanista può essere collocato alla perfezione, con la speranza di un percorso di crescita importante.

Johansson, altro nome caldo per il mercato giallorosso

Il secondo nome caldo è quello di un altro ragazzo di talento. Si tratta del portiere svedese classe 1998 Marko Johansson di proprietà del Malmoe ma in prestito al Trelleborg. Un gigante di quasi 2 metri, che potrebbe rappresentare l'estremo difensore del futuro. C'è, anche in questo caso un accordo di massima con il club proprietario del suo cartellino sulla base di un'offerta da 2 milioni più 1.5 di bonus.

in foto: La scheda di Marko Johansson (foto Sofascore.com)

Il piano della Roma per il portiere svedese

Bisognerà solo convincere il ragazzo che vorrebbe giocare da titolare. Una situazione che in giallorosso gli sarebbe preclusa, alla luce della presenza dello strepitoso Alisson richiestissimo sul mercato. Nonostante le richieste, la Roma non sembra intenzionata a lasciar partire il brasiliano, ecco perché potrebbe puntare su Johansson, come riserva garantendogli però un futuro da titolare. Come accaduto d'altronde ad Alisson con Szczesny.