Dries Mertens potrebbe andar via da Napoli? È un'ipotesi. L'attaccante belga è uno dei punti fermi della squadra di Maurizio Sarri, su cui lo stesso tecnico ha posto il "veto" la scorsa estate, ma se il tecnico dovesse partire anche il numero 14 azzurro potrebbe finire sulla lista dei partenti. Secondo aquanto riportato da Il Mattino José Mourinho, manager del Manchester United, sarebbe interessato ad avere l’attaccante del Napoli e lo vorrebbe tra le fila dei Red Devils nella prossima stagione. Mertens ha una clausola rescissoria di 28 milioni, valida soltanto per il mercato estero, e a seconda di come cambieranno le cose in casa azzurra potrebbe decidere di tentare una nuova avventura. Nelle ultime settimane anche l'Arsenal aveva mostrato interesse per la punta azzurra.

Mertens pedina importante del Napoli di Sarri

Dries ha vissuto un'annata un po' discontinua, soprattutto nella seconda parte, e questa è coincisa con la fase di flessione dell'attacco partenopeo ma il suo valore è fuori discussione: negli ultimi due anni Mertens è stato fondamentale per il Napoli anzi, per dirla in maniera ancora più precisa, una vera e propria rivelazione perché dopo la partenza di Gonzalo Higuain e gli infortuni di Arkadiusz Milik il belga è diventato il finalizzatole della squadra azzurra. In questo momento il numero 14 è fermo a 17 reti in campionato e l'ultima che ha centrato la porta avversaria dallo scorso 3 marzo contro la Roma, ovvero otto giornate fa: la stagione scorsa a tre giornate dalla fine del campionato Mertens aveva segnato 24 goal e avrebbe chiuso con 28 marcature alle spalle di Edin Dzeko (29).

Mertens fuori col Toro?

Intanto ci sono dei sentori che portano ad una esclusione dall'undici titolare di domani contro il Torino: il folletto belga potrebbe accomodarsi in panchina per dare spazio ad Arek Milik, che nelle ultime gare è parso molto più in palla del compagno di reparto. Per il resto Sarri punterà sui titolarissimi e su Lorenzo Tonelli, che sostituirà lo squalificato Koulibaly.