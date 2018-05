Il sogno scudetto è quasi completamente svanito, ma il Napoli ha l’obbligo di chiudere bene il campionato. Maurizio Sarri martedì alla ripresa degli allenamenti ha fatto una ‘bella’ lavata di testa ai suoi giocatori e gli ha detto chiaro e tondo che il Napoli deve vincere le ultime tre partite, così terrebbe in vita il più possibile il campionato e otterrebbe anche il record di punti del club. Al San Paolo domenica, calcio d’inizio alle ore 15, si presenterà il Torino del grande ex Mazzarri, che non sta attraversando un gran momento ed è senza obiettivi.

Squalificato Koulibaly

Sarri vuole tornare a vincere e vorrebbe farlo anche in modo convincente. In tanti vogliono ritrovare il sorriso: da capitan Hamsik, alla 499esima con la maglia azzurra, a Mertens, che non segna da due mesi, passando da Insigne e Callejon, spenti e spaesati contro la Fiorentina. E poi naturalmente c’è Reina che vuole salutare in questi ultime due partite al San Paolo degnamente il suo pubblico. La formazione sarà la solita, con l’eccezione di Koulibaly, squalificato. Al suo posto giocherà Tonelli, favorito su Chiriches. Il centravanti sarà ancora Mertens, che dovrebbe alternarsi con Milik, pronto a subentrare nella ripresa.

Edera nel tridente

Mazzarri tornerà nel suo vecchio stadio, sarà sicuramente applaudito come accadde l’ultima volta da avversario e cercherà di conquistare nuovamente dei punti. Iago Falque ultimamente non ha brillato e potrebbe lasciare spazio al giovane Edera che, come il centrale Bonifazi, verrà testato in queste ultime giornate. Sicuri del posto Ljajic, in grande spolvero e alla ricerca di un posto al sole per i Mondiali di Russia, e il ‘Gallo’ Belotti, che cercherà di chiudere bene una stagione poco fortunata.

Le probabili formazioni di Napoli-Torino

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Tonelli, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Nkoulou, Burdisso, Bonifazi; De Silvestri, Rincon, Baselli, Ansaldi; Edera, Ljajic; Belotti. All. Mazzarri