Campionato agli sgoccioli e manovre di calciomercato. Le ultime notizie sul Napoli raccontano sia del finale di stagione da vivere tutto d'un fiato nel duello con la Juventus per la scudetto sia delle mosse e delle possibili trattative che potrebbero decollare – anche in uscita – nei prossimi mesi. Il lavoro svolto dall'allenatore, Maurizio Sarri, nel corso di questi 3 anni ha permesso agli azzurri di elevare il valore economico della rosa: automatismi perfetti, tecnica individuale, esperienza (pure sotto il profilo internazionale), capacità di lottare a un livello di competizione superiore alla media fanno parte del know-how acquisito da calciatori cresciuti in maniera esponenziale e come tale finiti sotto i riflettori dei maggiori club continentali. In particolare, quelli della Premier che hanno margini di spesa e d'investimento importanti.

Reds anche su Jorginho. Non è certo una novità che il Chelsea e le due ‘torri' di Manchester (United e City) abbiano messo gli occhi su Koulibaly o che il Tottenham abbia spostato i riflettori su Diawara, nonostante l'ex Bologna non abbia ancora trovato continuità di gioco e di rendimento.

Mentre in questi casi si tratta ancora di mere manifestazioni d'interesse da Liverpool, invece, fanno sul serio: detto di Zielinski, per il quale secondo il Daily Mail potrebbe arrivare anche un'offerta da 60/65 milioni di euro, il Mirror tira in ballo un altro calciatore della rosa partenopea: l'italo-brasiliano Jorginho, la cui valutazione si aggirerebbe intorno ai 60 milioni di euro.

Due ‘piccioni con una fava da oltre 120 milioni'. Cosa significa? Che per accontentare Klopp (il tecnico tedesco è rimasto affascinato dal polacco e dal mediano) e battere la concorrenza anche dell'Arsenal i Reds avrebbero messo in preventivo un investimento da oltre 120 milioni di euro per i 2 giocatori del centrocampo azzurro. Con Emre Can in partenza l'arrivo del solo Keita non è reputato sufficiente dall'ex manager del Borussia che ha in mente di trasformare la propria linea mediana prediligendo un'identità di lotta e di governo.

Quanto a Zielinski, è un ritorno di fiamma considerato che dal Merseyside lo avrebbero voluto già due anni fa prima che dicesse sì al Napoli e lasciasse l'Udinese. La novità invece è Jorginho. Due pezzi pregiati che, ceduti a caro prezzo, consentirebbero alla squadra di Sarri rinnovarsi e allargare la rosa.