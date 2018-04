Rischia di concludersi con ampio anticipo il tormentone di mercato relativo al futuro di Lucas Torreira. Il centrocampista della Sampdoria reduce da una stagione eccezionale è l'oggetto dei desideri del Napoli che è intenzionato a fare sul serio con la dirigenza blucerchiata, anticipando le dirette concorrenti e presentando per il classe 1996 un'offerta ufficiale. Gli azzurri dunque non vogliono perdere tempo e sono pronti a chiudere per un giocatore che farebbe molto comodo a Maurizio Sarri.

L'offerta ufficiale di mercato del Napoli per strappare Torreira alla Sampdoria

Il Napoli sa bene che sul gioiellino uruguaiano ci sono diversi club in Italia e all'estero. Ecco allora, che come riportato da Repubblica, l'agente di Torreira Bentancur ha fatto sapere che il club partenopeo ha rotto gli indugi presentando un'offerta di mercato ufficiale alla Sampdoria per il suo assistito. Per quest'ultimo la dirigenza blucerchiata ha piazzato una clausola rescissoria di 25 milioni di euro, che non spaventa De Laurentiis che ha studiato con il suo ds Giuntoli, un piano per convincere Ferrero.

Le cifre dell'offerta del Napoli per Torreira

Per acquistare a titolo definitivo Torreira, il Napoli ha intenzione di presentare un'offerta di 18 milioni (quanto i partenopei dovrebbero incassare dalla Samp per il riscatto di Zapata), più il cartellino di Roberto Inglese, acquistato nella scorsa estate e lasciato in prestito al Chievo. Un affare complessivo dunque da 29 milioni di euro, considerando che De Laurentiis per l'attaccante clivense ha investito 11 milioni.

in foto: Le doti e i numeri di Torreira (foto Whoscored.com)

Asta di mercato per Torreira, il Napoli favorito con la Sampdoria

A questo punto la palla passa alla Sampdoria con il presidente Ferrero che nell'ultima intervista ha confermato che il suo giocatore andrà via a fine stagione. Su di lui ci sarebbero 4 squadre, compresa anche l'Inter che però non sembra intenzionata a prendere parte ad aste per il mediano. Gli azzurri al momento sembrano avere una corsia preferenziale, come rivelato dallo stesso presidente blucerchiato pronto all'ennesimo colpo in uscita.

Perché il Napoli vuole Torreira e come giocherebbe con Sarri

Lucas Torreira potrebbe fare molto comodo a Maurizio Sarri. Il suo ruolo di centrocampista centrale è ben definito, e pur non essendo molto duttile l’uruguaiano è un calciatore “moderno” capace di rendersi utile sia in fase di rottura della manovra avversaria sia in quella d’impostazione. Piedi buoni per l’ex Pescara che in stagione ha trovato la via del gol in 4 occasioni e garantirebbe all’allenatore del Napoli un’altra risorsa importante per un centrocampo già molto competitivo.