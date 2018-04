La sua Sampdoria è stata una delle rivelazioni di questa Serie A, e si giocherà nelle ultime giornate le ultime chance di qualificazione alla prossima Europa League. Massimo Ferrero non può che essere soddisfatto del lavoro di Marco Giampaolo, uno degli allenatori più gettonati in chiave mercato. Un mercato che si avvicina e che come sempre vedrà la società blucerchiata protagonista anche sul fronte delle uscite, con i suoi pezzi pregiati ambitissimi, primo tra tutti Lucas Torreira. Cosa accadrà dunque nella prossima estate? Un anticipo sulle scelte doriane è arrivato dalle parole del numero uno Ferrero, molto indicative.

Giampaolo resterà alla Sampdoria, parola di Ferrero

Non ci sono dubbi sul futuro della panchina della Samp su cui si accomoderà ancora Marco Giampaolo. Se il contratto del tecnico parla chiaro (è legato ai blucerchiati fino al 2020), ci ha pensato Ferrero a chiudere la porta in faccia alle tante pretendenti del tecnico emergente in Italia e all'estero. Poche parole ma decise quelle del presidentissimo in un'intervista concessa a Radio Crc: "Giampaolo? Resta con me anche l'anno prossimo".

Torreira via dalla Samp, il presidente blucerchiato apre sul mercato al Napoli

Per un Giampaolo che resta a Genova, c'è un Torreira destinato all'addio. In questo caso il contratto fino al 2022 dell'uruguaiano con il club del capoluogo ligure servirà a poco, alla luce della sua volontà di partire, con la volontà di fare un ulteriore salto di qualità. Queste le parole di Ferrero che confermano il tutto: "Torreira vuole andare via quindi vedremo". E nelle ultime settimane le voci più insistenti sono quelle relative ad un accordo in dirittura d'arrivo con il Napoli. Gli azzurri sarebbero pronti a mettere sul piatto 30 milioni di euro, per il classe 1996 reduce da una stagione eccezionale, con margini di crescita molto importanti. Ferrero ha confermato che il Napoli fa sul serio e rientra tra le 4 pretendenti per il suo gioiellino: "Ci sono 4 squadre che lo vogliono, a fine campionato decideremo. De Laurentiis lo amo e sarà privilegiato nella mia vita".

Juve-Sampdoria, i blucerchiati sognano un nuovo sgambetto

A proposito di Napoli, domenica la Samp affronterà in trasferta quella Juventus battuta a sorpresa nella gara d'andata. La speranza è quella di ottenere all'Allianz Stadium un altro risultato prestigioso: "Nel girone di andata si diceva che tutte le squadre che affrontavano la Juve si scansavano e invece abbiamo dimostrato che non è così . Anche domenica proveremo a battere la Juve perché sono amico di tutti fuori dal campo, ma sul terreno di gioco siamo sempre avversari. Contro le grandi squadre ce la giochiamo sempre col coltello tra i denti, ho paura più delle squadre che si chiudono".

Ferrero tifa Napoli nella lotta scudetto

E lo sgambetto ai bianconeri potrebbe far sorridere inevitabilmente proprio il Napoli, impegnato in un'intrigante lotta scudetto con la Vecchia Signora. Gli azzurri possono contare sul tifo del presidente della Sampdoria, ma dovranno gettare il cuore oltre l'ostacolo: "Il Napoli deve darsi una mossa se vuole vincere lo scudetto. Tifo azzurri per il titolo perché Sarri se lo merita".