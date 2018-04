Un'offerta da 57 milioni di sterline, circa 65 milioni di euro. E' questa la somma che da Liverpool sarebbero disposti a mettere sul piatto per strappare Piotr Zielinski al Napoli. E' la voce di mercato che rimbalza dall'Inghilterra assieme alle ultime notizie sulle prossime mosse dei Reds che in Champions affronteranno la Roma nel doppio confronto della semifinale. Si comincia ad Anfield Road il 24 aprile, ritorno programmato per il 2 maggio in uno stadio Olimpico che va verso il tutto esaurito e il record d'incasso. Le news sul campionato (tanto quello di Premier quanto la Serie A) e sulle operazioni di mercato s'intrecciano in questa fase delicata della stagione che vede i giochi fatti solo al di là della Manica mentre in Italia c'è ancora speranza per i partenopei di rimettere in discussione l'assegnazione dello scudetto.

Sirene dalla Premier. Tanti i calciatori della squadra di Sarri che hanno appeal nel torneo inglese: oltre a Koulibaly e a Jorginho (da tempo nel mirino di Chelsea e Manchester City), c'è un altro giocatore che ha riscosso grande consenso. Si tratta del centrocampista polacco, ex Udinese, oggi 23enne che ha conquistato l'attenzione del Liverpool. Non è una novità, considerato che già due stagioni fa i Reds provarono a intromettersi nell'operazione tra il Napoli e l'Empoli. E a fine stagione l'assalto potrebbe partire di nuovo sulla base di una proposta che – dovesse trovare conferme ufficiali – risulterebbe difficile rifiutare: circa 65 milioni, per un giocatore che al club campano ne è costato 14, generano una plusvalenza ricca per la società che ha messo sotto contratto Zielinski fino al 2021.

Il trend di rendimento. Duemila minuti giocati, 41 presenze nel complesso, 7 gol (di cui 4 in campionato, 2 in Champions, 1 in Europa League) e 2 assist fotografano il rendimento del centrocampista polacco con la maglia azzurra. Un trend positivo nonostante il giocatore non sia ancora riuscito a ritagliarsi un posto speciale nelle scelte di Sarri.