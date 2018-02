A poche ore dall'ennesimo grave infortunio di Faouzi Ghoulam, Maurizio Sarri può consolarsi con il responso medico relativo al problema alla caviglia di Dries Mertens. L'ulteriore risonanza alla quale si è sottoposto il giocatore, ha infatti confermato la sua guarigione dopo la lieve distorsione subita contro il Benevento e dato il via libera per un suo utilizzo già a partire dalla delicata sfida contro la Lazio. Dopo aver lavorato a parte e seguito un programma personalizzato, Mertens è dunque pronto a riprendere il suo posto in campo dal primo minuto.

Per Maurizio Sarri, che pensava di portarlo inizialmente in panchina, si tratta dell'unica buona notizia in un periodo che, dal punto di vista fisico della sua squadra, definire difficile è riduttivo. Recuperati in extremis Callejon e Hysaj, il tecnico è infatti ancora alle prese con le condizioni di Albiol: in forte dubbio per il match con i biancocelesti, l'ex centrale del Real sembra aver superato i problemi muscolari in extremis ed essere pronto per la sfida di questa sera. Chiriches è pronto per subentrare.

Sarri guarda alla Primavera.

Se contro la Lazio verranno schierati i titolari a centrocampo e in attacco, in difesa Sarri sarà costretto nuovamente a gettare nella mischia Mario Rui (al posto di Ghoulam) e affiancare Vlad Chiriches al titolare Koulibaly a causa del problema muscolare di Albiol. Il tutto a pochi giorni dal ritorno in capo anche in Europa League contro il Lipsia: atteso al San Paolo nei prossimi giorni.

Secondo l'edizione odierna del "Corriere del Mezzogiorno", di fronte all'emergenza il tecnico campano potrebbe all'occorrenza chiamare anche due rinforzi dalla formazione Primavera di mister Beoni: oggi impegnata nel delicato match contro i ragazzi del Milan. I giocatori sui quali ha messo gli occhi da tempo Sarri sono Luigi D'Ignazio, classe '98 e appena rientrato dal prestito al Cuneo, e Michael Scarf: ghanese di 18 anni, già convocato quattro volte in stagione.