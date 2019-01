Il Napoli torna in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia, in attesa del campionato che lo vedrà impegnato domenica 20 gennaio (ore 20.30) contro la Lazio. Eliminata dalla Champions, in corsa in Europa League, per la squadra di Carlo Ancelotti il trofeo nazionale è un obiettivo stagionale sul quale puntare: al San Paolo arriva il Sassuolo, da sempre un brutto cliente per i partenopei, reduce dagli incontri con Ternana e Catania nel terzo e nel quarto turno di qualificazione. Non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni: complice la diretta televisiva, sono attesi 25 mila spettatori. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla sfida tra campani ed emiliani, dalla diretta televisiva (in chiaro e in streaming) fino alle quote dei pronostici.

Napoli-Sassuolo, data e ora

Primo appuntamento del 2019 per il Napoli. In tabellone c'è l'incontro con la squadra di Roberto De Zerbi, quando si gioca? Appuntamento a domenica sera 13 gennaio (ore 20.45) allo stadio San Paolo.

Diretta tv, in chiaro e in streaming: dove vedere Napoli-Sassuolo

La Coppa Italia edizione 2018/2019 viene trasmessa in esclusiva dalla Rai. Su quale canale andrà in onda la partita Napoli-Sassuolo? Sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 1. Chi vorrà assistere all'incontro attraverso pc, tablet, cellulare potrà farlo collegandosi in streaming attraverso la piattaforma online Rai Play.

Dove vedere gli highlights della partita

Oltre ai servizi offerti dalla Rai, per vedere le azioni più importanti di Napoli-Sassuolo sarà possibile collegarsi anche al canale Youtube della Lega di Serie A. Qualche ora dopo il triplice fischio, saranno a disposizione di tifosi e utenti gli highlights del match valido per gli ottavi di Coppa Italia.

Le probabili formazioni di Napoli-Sassuolo

Nel Napoli non ci saranno Verdi (squalificato), Allan e Ospina rientrati più tardi dal Sudamerica, né Albiol e Mertens. In difesa spazio a Maksimovic con Koulibaly mentre Hysaj e Ghoulam sono favoriti per completare la difesa davanti a Karnezis, portiere della Coppa Italia. A centrocampo tandem Diawara-Zielinski con Callejon a destra e Fabian a sinistra. In attacco Insigne-Milik. Prima convocazione per il Primavera, classe 2000, Gianluca Gaetano. Quanto al Sassuolo andrà in campo col tridente composto da Babacar al centro, Boateng sull'esterno così come Berardi. A centrocampo Duncan, Locatelli e Sensi. In difesa Magnani e Peluso coppia centrale, con Lirola e Rogerio sugli esterni.

Napoli (4-4-2): Karnezis; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Diawara, Zielinski, Fabian; Insigne, Milik. All.: Ancelotti.

Karnezis; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Diawara, Zielinski, Fabian; Insigne, Milik. All.: Ancelotti. Sassuolo (3-5-2): Consigli; Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio; Duncan, Locatelli, Sensi; Berardi, Babacar, Boateng. All.: De Zerbi.

Chi è l'arbitro di Napoli-Sassuolo

L'arbitro designato per la gara di Coppa Italia del San Paolo è Daniele Chiffi di Padova. Assistenti: Botteghoni-Grossi. Quarto Uomo: Marini. Al Var ci saranno Ghersini e Longo.

Il pronostico e le quote di Napoli-Sassuolo

Favori del pronostico dalla parte degli azzurri come si evince dalle quote delle agenzie di scommesse: la vittoria del Napoli è data a 1.40 volte la posta; il pareggio a 4.75; il successo del Sassuolo a 7.00.