Il 2019 sarà l'anno della consacrazione italiana di Fabian Ruiz. Ne è convinto proprio il centrocampista spagnolo che, dopo un primo periodo d'ambientamento e alcune uscite non proprio all'altezza, ha festeggiato la fine dello scorso anno con la maglia da titolare addosso. L'investimento fatto da Aurelio De Laurentiis (ben 30 milioni di euro), ha dunque cominciato a far vedere i suoi frutti e promette bene per quelli che saranno i prossimi mesi.

Tornato nella sua città natale, Los Palacios y Villafranca (comune andaluso in provincia di Siviglia), il centrocampista di Ancelotti ha così utilizzato solo belle parole per descrivere i suoi primi mesi italiani: "Napoli? Sono molto felice – ha spiegato, dopo aver ritirato il premio come ‘Giovane dell'anno 2018' – La gente ti tratta come fossi uno di loro, è stato così anche per me sin dal primo giorno. Tutti mi hanno accolto molto bene".

Lo Scudetto e il futuro di Fabian Ruiz

Nella breve intervista concessa al "Correo de Andalucia", il ventiduenne spagnolo ha poi parlato del suo ambientamento nel gruppo e della corsa Scudetto: "Ho familiarizzato subito con Albiol e Callejon e poi anche con tutti gli altri. Con Mertens ho un ottimo feeling, trascorro tanto tempo con lui. Lo Scudetto? È difficile, la Juve ha un grande potenziale, ma ci proveremo e daremo tutto. Sappiamo però che sarà dura".

In attesa di tornare in campo per i primi impegni ufficiali (il primo, per il Napoli, sarà quello in Coppa Italia con il Sassuolo), il centrocampista di Ancelotti ha poi ringraziato per il riconoscimento e fatto una rivelazione in merito al suo futuro: "Per me è un orgoglio enorme ricevere questo premio nella città dove sono cresciuto. Da piccolo ho capito che il calcio non era solo un gioco, per me era molto di più – ha aggiunto – Il mio sogno è concludere la carriera al Betis, che è casa mia. Un giorno vorrei tornare".