La notte più lunga e difficile dell'attuale gestione Sarri, rischia di passare alla storia per una serie di dettagli statistici importanti. In attesa di capire quanto il passo falso con la Roma potrà incidere sulla corsa Scudetto, visto che la Juventus potrà effettuare il sorpasso in caso di vittoria nel recupero con l'Atalanta, il tecnico napoletano è costretto a fare i conti con i numeri lasciati in dote dalla serata del San Paolo.

Come segnalato da Opta, erano infatti 101 partite che il Napoli non veniva raggiunto e battuto davanti ai suoi tifosi. L'ultima sconfitta risale addirittura all'agosto del 2015: data passata alla storia per esser stata quella dell'esordio di Sarri sulla panchina napoletana. A far male ad Hamsik e compagni, anche in quell'occasione, fu Eusebio Di Francesco in quel periodo alla guida del Sassuolo.

La preoccupazione di Sarri.

Ad un allenatore attento e meticoloso come quello del Napoli, non saranno inoltre passati inosservati altri numeri "partoriti" dalla sconfitta interna con i giallorossi. Dal suo sbarco a Castel Volturno, Sarri non aveva mai preso quattro gol al San Paolo e più in generale la sua squadra non perdeva in questo modo dal maggio 2015 e dalla tragica notte del ko interno con la Lazio: rimasto nella memoria collettiva per il rigore calciato alle stelle da Higuain e per la qualificazione Champions persa dall'allora tecnico Benitez.

In vista del ritorno in campo nella delicata partita contro l'Inter, il mister azzurro dovrà lavorare soprattutto sulla difesa: il reparto apparso più in difficoltà nel match con la Roma. Le quattro reti prese contro Dzeko e soci, hanno acceso più di un campanello d'allarme per quella che, fino a poche ore fa, era la migliore difesa del campionato insieme a quella della Juventus. Sempre secondo Opta, infine, la squadra partenopea ha subito otto dei 16 gol totali in questo campionato nel primo quarto d'ora di gioco.