Dimenticare in fretta il weekend e ripartire. Questo l'obiettivo di Maurizio Sarri, uscito dalla giornata di campionato con una sconfitta pesante e con la Juventus pronta a saltargli davanti in classifica. Di fronte alla Roma più bella dell'ultimo periodo, il Napoli è infatti caduto clamorosamente pur giocando la solita partita spettacolare e dopo aver creato un'infinità di palle gol.

"La partita me la voglio rivedere con calma – ha esordito il mister partenopeo, davanti alle telecamere di Premium – Dal campo ho comunque visto aspetti positivi, basti pensare che abbiamo tirato in porta per ben 27 volte. Ora devo capire perché la Roma, che si è vista dalle nostre parti poche volte, abbia fatto ben quattro gol. Undici palle gol per noi; cinque per loro: i numeri parlano chiaro. Se guardiamo la partita nel suo complesso, la gara era nelle nostre mani e arrivavamo al tiro con facilità. Oggi gli episodi ci sono stati molto sfavorevoli".

La sfida tricolore.

Deluso dal risultato, ma allo stesso tempo assolutamente intenzionato a non abdicare, Maurizio Sarri ha poi parlato della reazione dei tifosi e della lotta scudetto con la Juventus: "Il nostro ambiente e' sereno: sanno tutti che non siamo una squadra cosi' forte e che stiamo facendo tantissimo. Stiamo dando tutto e il pubblico lo sa bene. Per questo hanno fatto alla fine i soliti cori: a me dispiace soprattutto per loro".

"Il calendario ha influito? Avevo già detto che non era una cosa normale alcune settimane fa. E' inutile però parlarne adesso: sarebbe solo una scusa per i miei giocatori. Se nessuno si è inalberato prima vuol dire che a tutti va bene cosi. La lotta Scudetto riguarda la Juventus e basta – ha concluso il tecnico – Abbiamo avuto la forza in questo momento di rendergli la vita difficile, ma che la Juventus sia di un altro pianeta sotto tutti i punti di vista è palese. Ovviamente cercheremo di darle fastidio fino alla fine".