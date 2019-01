Il Paris Saint Germain fa sul serio per Allan. Le ultime notizie di calciomercato raccontano la ferma volontà del club della Tour Eiffel per far vacillare il Napoli, e strappare a De Laurentiis il forte centrocampista brasiliano. Quest'ultimo potrebbe lasciare il capoluogo partenopeo solo di fronte ad un'offerta definita "indecente" dal presidente azzurro. Ecco allora che il Paris Saint Germain ha pensato ad un vero e proprio piano di calciomercato per arrivare ad Allan, con il coinvolgimento di uno sponsor particolare.

Napoli, Allan nel mirino di calciomercato del Psg. La situazione

Allan, come Kalidou Koulibaly, potrebbe lasciare Napoli solo per un'offerta di calciomercato "indecente". Così ha parlato Aurelio De Laurentiis per commentare le ultime notizie di calciomercato, relative al forte interesse del Paris Saint Germain per il suo gioiello brasiliano. Il club della Tour Eiffel avrebbe già sondato il terreno per il mediano protagonista di una stagione eccezionale in azzurro, che gli ha permesso di entrare anche nell'orbita della nazionale verdeoro. Il Napoli però non sembra intenzionato a privarsi di Allan, a meno che sul tavolo non arrivino offerte superiori agli 80 milioni di euro. Una somma importante anche per il ricchissimo Paris Saint Germain che deve fare i conti con i paletti del Fair Play Finanziario.

Il piano di calciomercato del Psg per Allan

Come assecondare le richieste importanti di mercato del Napoli per Allan? Il Paris Saint Germain, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sta pensando di inserire nella possibile trattativa una contropartita tecnica gradita. Non un calciatore, ma uno sponsor che possa far sorridere le casse del club di De Laurentiis. Il presidente dei Bleus, che può contare sull'appoggio economico del governo qatariota, sta valutando la possibilità di garantire un contratto di sponsorizzazione targata Qatar. Proprio Qatar Airway per esempio si è recentemente legato alla Roma, e potrebbe essere molto interessato ad estendere ulteriormente il suo "raggio d'azione" in Italia. Il Napoli aspetta, e valuta tutte le proposte con un'unica certezza: Allan si muoverà solo di fronte ad un'offerta eccezionale.