Per la lunga corsa Scudetto che il Napoli dovrà affrontare in queste settimane, Maurizio Sarri avrà bisogno di tutti i suoi titolarissimi e anche di coloro che solitamente siedono in panchina. La squadra partenopea è infatti di fronte a nove finali: partite che gli azzurri non dovranno assolutamente sbagliare, per evitare di sprecare quanto di buono è stato fatto fino ad ora. Tra le risorse importanti che il tecnico campano può giocarsi in questo rush finale, c'è anche l'attaccante polacco Arek Milik.

Rientrato dopo i due gravi infortuni e reduce dalla partita con la sua nazionale, giocata e persa contro la Nigeria, l'ex centravanti dell'Ajax ha spiegato di aver bisogno di ancora un po' di tempo per tornare nella condizione migliore nonostante: "Sono felice di essere tornato in campo, anche se certe partite non valgono quanto quelle di un Mondiale – ha spiegato Milik – Per me ogni minuto è comunque fondamentale per avvicinarmi al top della condizione fisica".

La risposta a Maurizio Sarri

In vista dei prossimi impegni, specialmente quello decisivo del prossimo 22 aprile (lo scontro diretto con la Juventus), il Napoli spera dunque di avere il suo bomber polacco pronto per dare il suo contributo: "Ora sto benissimo – ha continuato il giocatore di Sarri – Dopo uno stop di quasi cinque mesi, ovviamente, è difficile tornare al massimo in tre settimane. Serve tempo, è la cosa che conta di più".

Il tecnico napoletano, dopo averlo visto in azione negli ultimi 20 minuti nella sconfitta contro la Nigeria, attende ora che sia lo stesso Milik a spingere per scendere in campo anche con il Napoli. Negli scorsi giorni, alcune parole di Sarri non erano affatto piaciute allo stesso giocatore: "Sarri ha detto che dopo il secondo infortunio nella mia testa c’è la paura di farmi male di nuovo? Queste parole mi fanno ridere. Ho solo preso un altro po’ di tempo per tornare ancora più forte".