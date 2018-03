La sfida scudetto passa anche dal prossimo Mondiale. Uno strano incrocio ma che evidentemente potrebbe influenzare le future sorti di Napoli e Juventus che stanno tenendo vivo l'ultimo dei grandi campionati d'Europa, dove nulla è ancora deciso. A poter essere particolare arbitro della sfida tricolore potrebbe essere anche l'ultima convocazione che ha coinvolto ben 24 giocatori tra azzurri e bianconeri.

Un impegno extra che va a inficiare la pausa della Serie A con diversi protagonisti che alla fine non si riposeranno. E soprattutto potrebbero incappare in qualche spiacevole infortunio che minerebbe il proseguo del campionato. Lo scudetto lo si gioca anche in questo modo, monitorando tutti i giocatori che sono stati chiamati in giro per il Mondo per le amichevoli di turno.

In 14 i bianconeri in Nazionale

Un piccolo grane problema per Max Allegri che deve fare i conti anche con i continui infortuni che ne minano la rosa. C'è Chiellini, adesso che ha lasciato il ritiro azzurro per un problema ai flessori. Riposo per lui, che si aggiunge a quello per Cuadrado, Bernardeschi e Howedes. L'unica gioia è Paulo Dybala che, malgrado la forma splendida, non è stato convocato dalla sua Argentina (dove giocherà invece Higuain) e che quindi resterà a disposizione di Allegri e della Juventus. Intanto però son ben 14 i giocatori convocati e che bisognerà tenere ben sotto controllo.

Sarri ne ‘perde' 10

Meno i giocatori del Napoli impegnati con le rispettive nazionali. L'ultimo che ha lasciato il ritiro azzurro è Mario Rui, che ha sostituito Fabio Coentrao nel Portogallo. Poi c'è la Polonia che ha richiamato il convalescente Milik, che proprio in Nazionale si procurò il primo grave infortunio al ginocchio nel 2016. Il capitano Hamsik invece ha dato forfait: è volato in Slovacchia per il ritiro dell'ennesimo pallone d'oro del suo paese ma ha già fatto ritorno dopo i problemi avuti con la Spal.

Tutti i convocati della Juventus

ITALIA

1. Gigi Buffon

2. Daniele Rugani

3. Mattia De Sciglio

ARGENTINA

4. Gonzalo Higuain

MAROCCO

5. Mehdi Benatia

SVIZZERA

6. Stephan Lichtsteiner

CROAZIA

7. Mario Mandzukic

POLONIA

8. Wojciech Szczesny

FRANCIA

9. Blaise Matuidi

BRASILE

10. Alex Sandro

11. Douglas Costa

BOSNIA

12. Miralem Pjanic

URUGUAY

13. Rodrigo Bentancur

GERMANIA

14. Sami Khedira

Tutti i convocati del Napoli

ITALIA

1. Lorenzo Insigne

2. Jorginho

BELGIO

3. Dries Mertens

POLONIA

4. Arkadiusz Milik

5. Piotr Zielinski

ALBANIA

6. Elseid Hysaj

CROAZIA

7. Marko Rog

SENEGAL

8. Kalidou Koulibaly

SPAGNA

9. Pepe Reina

PORTOGALLO

10. Mario Rui