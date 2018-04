In arrivo un altro rinnovo in casa Napoli: dopo Vlad Chiriches e Allan, presto toccherà anche a Elseid Hysaj e Arkadiusz Milik: per la punta polacca sarebbe pronto un contratto fino al 2023 che sarebbe un vero e proprio attestato di stima e fiducia dopo la sfortunata doppia operazione dopo gli sfortunati infortuni riportati nelle ultime due stagioni. Il numero 99 ha dimostrato di poter essere un'arma in più in questo finale di campionato (la traversa colpita a Sassuolo trema ancora) e Arek Milik a questo punto sogna anche il Mondiale in Russia con la sua rappresentativa. L'attaccante del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale polacco Pudelek.pl che riguardano la squadra azzurra, lo scudetto e la nazionale:

Non è il momento di riposare, ci penserò dopo il Mondiale. Il nostro obiettivo ora è il campionato, vogliamo che i tifosi siano orgogliosi di noi. Non ho problemi con il minutaggio, nella carriera di un calciatore ci sono più occasioni. Quando rimango da solo sul campo mi alleno sempre sui tiri in porta. Sono un po' come un bambino a cui piace realizzare i sogni, quando non sarò più felice smetterò di giocare.

Clausola da 50 milioni per Chiriches: valida per l'estero

Nelle ultime ore sarebbe emerso un curioso retroscena che riguarda il contratto di Vlad Chiriches, che ha da poco rinnovato con il Napoli fino al 2022. Secondo Sky Sport nel nuovo contratto del difensore romeno sarebbe stata inserita una clausola rescissoria da 50 miioni di euro valida solo per l'estero. Il fatto che Sarri faccia affidamento su Chiriches è evidente, visto che lo impiega sempre quando non può schierare Raul Albiol, ma questa clausola inserita nel nuovo contratto sarebbe davvero particolare. Intanto contro il Chievo il centrale di Bacau dovrebbe essere titolare, visto che Raul Albiol è squalificato.